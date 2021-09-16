Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна после проигрыша на своем поле польской «Легии» в Лиге Европы.

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«Больно смотреть на то, что происходит в клубе. «Спартак» имеют по полной программе и никто ничего с этим не хочет делать. Показывают Федуна по экрану – он сидит крестится. Да ***** [блин], поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров.

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Витории некого выпускать на замену, а это еще обилия травм нет у игроков. Ну разве это нормально? Я всем говорил, что не хочу плохо о «Спартаке» высказываться, буду поддерживать клуб, но это уже невозможно делать. Игроки вялые на поле, футбола нет», – приводит слова Кавазашвили Sport24

«Легия» выиграла у «Спартака» со счетом 1:0.

В чемпионате России «Спартак» расположился на девятом месте после семи матчей, набрав 10 очков.

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