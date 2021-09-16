«Локомотив» избежал поражения «Марселю» на старте в Лиги Европы.

«Марсель» с первых минут завладел преимуществом и не отпускал его до конца тайма. Уже после 15 минут игры «Олимпик» оформил 75% владения мячом и до конца первой половины не сбавлял оборотов. «Локомотив» надежно оборонялся и почти не допускал моментов у своих ворот, но и сами железнодорожники тоже почти не контратаковали. За тайм команда набрала всего два осознанных подбора: один закончился выстрелом Федора Смолова в штангу из-за штрафной, второй – дальним ударом Рифата Жемалетдинова.

Во втором тайме «Марсель» продолжил тотально давить и временами создавать моменты, однако «Локомотив» все еще сдерживал соперника. На 57-й минуте оборона железнодорожников все же разорвалась: Наир Тикнизян упустил Дженгиза Ундера на правом фланге, турок вошел в штрафную и получил по ногам от россиянина. Тикнизян получил вторую желтую, а Ундер самостоятельно реализовал 11-метровый. Гол турка остался единственным, и «Локомотив» тоже стартовал в еврокубках с минимального поражения.

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Матч катился к поражению хозяев, но вышедший на замену 19-летний Фаустино Анджорин на 89-й минуте точнейшим ударом спас команду.

«Локомотив» и «Марсель» впервые встречались друг с другом.

Остальные клубы РПЛ проиграли еврокубковые матчи на этой неделе со счетом 0:1.

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