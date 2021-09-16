«Локомотив» вырвал ничью у французского «Марселя» на своем поле в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

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Железнодорожники уступили 0:1 и играли вдесятером, так что третье за три дня поражение русских клубов в еврокубках казалось неизбежным. Но на 89-й минуте вышедший на замену полузащитник Фаустино Анджорин подхватил мяч перед штрафной, обработал его и точно пробил в дальний нижний угол.

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«Локомотив» арендовал 19-летнего Анджорина на год у «Челси» с правом приоритетного выкупа.

Матч закончился со счетом 1:1. До этого «Зенит» и «Спартак» минимально проиграли свои стартовые матчи.

Лига Европы УЕФА 19-летний Анджорин спас «Локомотив» от поражения «Марселю» 2 ЧАСА НАЗАД