Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли подвел итоги матча с московским «Локомотивом» в Лиге Европы.

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«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить.

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Поймите, у нас совсем молодая команда – все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель – выйти в плей-офф Лиги Европы», – цитирует слова Сампаоли «Чемпионат»

Встреча закончилась со счетом 1:1.

От поражения красно-зеленых на 89-й минуте спас Фаустино Анджорин.

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