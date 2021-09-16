Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли подвел итоги матча с московским «Локомотивом» в Лиге Европы.
«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить.
Чемпионат Испании
«Можешь бухать, тусоваться и делать что хочешь». Насри рассказал, как Сампаоли звал его в «Севилью»
Поймите, у нас совсем молодая команда – все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель – выйти в плей-офф Лиги Европы», – цитирует слова Сампаоли «Чемпионат».
- Встреча закончилась со счетом 1:1.
- От поражения красно-зеленых на 89-й минуте спас Фаустино Анджорин.
ЧМ-2018
«Ты уже 10 раз спрашивал меня, кто должен играть». Журналист намекнул на конфликт Месси и Сампаоли
ЧМ-2018
Сампаоли покинул сборную Аргентины