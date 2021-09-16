16 сентября состоялся матч «Монако» – «Штурм» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

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В первом тайме монегаски не смогли вскрыть оборону австрийцев, и тогда на замену вышел Александр Головин. На 66-й минуте русский полузащитник принял мяч в штрафной и ювелирно навесил на Крепина Диатта, который головой расстрелял ворота.

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Матч так и закончится со счетом 1:0 в пользу монегасков.

В 8 официальных матчах сезона-2021/22 за «Монако» у Головина 1 гол и 2 ассиста.

ЧМ. Квалификация. Европа Восстановление Головина после травмы бедра займет 2 недели 06/09/2021 В 15:42