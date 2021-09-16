«Локомотив» первым из русских клубов не проиграл в этом еврокубковом сезоне. Железнодорожники вырвали ничью у «Марселя», проигрывая по ходу матча и играя в меньшинстве с 58-й минуты. Спасительный гол на 89-й минуте вонзил новичок команды Фаустино Анджорин. Англичанин всего во второй раз вышел в футболке «Локомотива» (оба раза на замену) и забил очень важный мяч.

«Локо» арендовал Фаустино из «Челси» сроком на один год с правом приоритетного выкупа. Тино впервые покинул клуб, в который пришел в семь лет и пролез через всю академию до главной команды. А болельщики из России уже видели Анджорина в действии: парень дебютировал в Лиге чемпионов в игре с «Краснодаром» в прошлом сезоне. 19-летний англичанин неожиданно ворвался в основу, хотя до этого отыграл за взрослый «Челси» всего два неполных матча. Дебют произошел благодаря яркой игре Фаустино в молодежке и вниманию со стороны Фрэнка Лэмпарда.

Фаустино Анджорин, «Челси» Фото: Getty Images

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«Когда мы отправились на тренировку, Лэмпард сказал: «Тино, левый фланг», тогда я подумал: «Я в основе?» После этого Фрэнк подошел ко мне и спросил, взволнован ли я своим дебютом. Я думаю, что сыграл неплохо, но без мяча мог бы действовать немного лучше. Я могу усовершенствовать свою игру, чувствую себя лучше, чем когда-либо. Возможность сыграть 80 минут сегодня показывает, что мне просто нужно работать еще усерднее, чем раньше», – вспоминал игру в ЛЧ Анджорин.

Тино отлично проявлял себя в молодежке, в том числе – в Юношеской Лиге чемпионов. Лэмпард действительно отслеживал выступления янгстера, ведь впервые доверил ему место в главной команде еще в 18 лет. В сезоне-2019/20 англичанин выскочил на замену в игре 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» и провел на поле 19 минут.

Перспективы Тино не погасли даже с уходом Лэмпса. Томас Тухель сразу же отметил проспекта. «С первого дня я был очень впечатлен, ведь он физически сильный игрок, высокий и сильный. Он легко может держать мяч под давлением, за счет данных, играть и тренироваться на одном уровне с главной командой. Он хороший парень из академии: скромный и в то же время полностью сосредоточенный. С ним приятно работать, ведь он стоит обеими ногами на земле. Я доволен им. Ему нужно быть терпеливым и нетерпеливым одновременно, что всегда является целью для молодых парней в клубе», – похвалил игрока Тухель.

Однако раннего дебюта и такого внимания со стороны тренеров главной команды могло и не быть. Анджорин долго страдал от мышечных спазмов, которые открылись еще в подростковом возрасте. Организм Тино не справлялся с большим количеством тренировок и быстрым ростом мышц. Болевые проявления часто происходили прямо во время матчей, из-за чего сам игрок засомневался в своей будущем.

Фаустино Анджорин, «Локомотив» Фото: Getty Images

Клубные врачи не до конца понимали, как справиться с проблемой, и тогда сам футболист взял в руки собственные здоровье и будущее. Фаустино заострил внимание на питании, снизил тренировочные нагрузки и сбросил излишнюю мышечную массу. Парень не собирался становиться вторым Адебайо Акинфенвой, тем более с детства он отличался хорошей техникой.

«Я задавался вопросом, смогу ли я играть в футбол все время? Кому понадобится игрок, который не может играть 90 минут? Мы изучили научные вопросы: мой уровень магния, калия и соли, к каким продуктам у меня непереносимость. Но это не имело значения, ведь я просто остановился на базовых вещах. Однажды я взвесился и почувствовал, что у меня слишком много мышц, поэтому я начал больше бегать и сократил рацион. Я потерял 10 кг, потом вернулся в спортзал и набрал 5, что было важно для поддержания моей мышечной силы, но теперь я бегаю, и на спине на 5 кг меньше», – поделился янгстер.

Фаустин – действительно громкое подписание для РПЛ. Парень на хорошем счету в «Челси», его знают и ценят в тренерском штабе. Англичанин ярко начал в аренде и, если продолжит в том же духе, вернется в Лондон в качестве игрока обоймы.

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