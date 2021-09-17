Фанат «Селтика» по имени Пол Байарс исхитрился пройти на гостевой матч группового этапа Лиги Европы против «Бетиса» без билета. Позже в твиттере он поделился секретом успеха.

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«Что за день. Пробравшись через парковку на лифте, я просидел в туалете два часа, после чего наконец оказался на трибуне стадиона», – написал фанат в твиттере.

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«Селтик» не повторил подвиг своего верного болельщика и проиграл «Бетису» со счетом 3:4.

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