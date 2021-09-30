В последнее время отношения Дженнаро Гаттузо в «Наполи» напоминали сцены из распадающегося брака. Конечно, все помнили про какие-то эмоциональные и положительные моменты. Но боль и косяки закрывали их неприятным шлейфом. «Наполи» много и неприятно ошибался, у Гаттузо появился конфликт с Де Лаурентисом. В результате «Наполи» пролетел мимо Лиги чемпионов – на этом эпоха Гаттузо в Неаполе подошла к концу.

Дженнаро ненадолго уехал во Флоренцию, а «Наполи» пригласил Спаллетти. И коуч за короткое время качественно прокачал команду.

Отдыхал два года. Чем занимался и как отдыхал?

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Если кратко, то кайфовал. Его контракт с «Интером», по которому он получал 5 млн евро за сезон, заканчивался в конце сезона-2020/21. Чтобы не потерять 10 млн (зарплата за 2 сезона после увольнения) он отказался от «Милана», сборной Чили, предложений из Китая и Катара, чемпионата Испании.

В конце 2020-го Лучано дал интервью, в котором сказал: «Я в порядке: провожу время с семьей и наслаждаюсь жизнью. Но скоро вернусь к работе». Открываем его соцсети и лично убеждаемся в этом.

Это кадры с семейной усадьбы Спаллетти, где он живет в свободное от футбола время. Она куплена еще в конце 2007-го. Плюс там же он выращивает виноград.

А еще Лучано тренировался. И даже передавал привет Хабибу.

La Gazzetta dello Sport пишет, что после двухлетнего отдыха Спаллетти работает в приподнятом настроении. Он за пару недель нашел контакт с игроками и классно повлиял на атмосферу внутри клуба: футболисты ценят время с Гаттузо, и сотрудничество с Лучано усилило их игровое взаимодействие.

Инсайды подтверждают и слова некоторых футболистов. Например, Осимхен рассказывал: «Мне нравится Спаллетти. Он очень доступно объясняет все важные аспекты. Это тренер, который может привести «Наполи» к вершинам. Мы бьемся за Мистера».

Ныл из-за недостатков «Наполи» и улучшил его без усиления состава

Для начала нужно отметить крутизну «Наполи» на старте сезона в цифрах:

6 матчей = 6 побед. Единственный клуб в Италии с такой формой.

2 пропущенных мяча – лучший показатель в Серии А.

16 голов – второй результат в лиге (лучше только у «Интера» – 20).

Только два клуба из топ-5 лиг не теряли в этом сезоне очков – «Наполи» и «ПСЖ».

Виктор Осимхен идет на четвертом месте в списке бомбардиров – у него четыре мяча. В Италии больше только у Чиро Иммобиле (6) и Эдина Джеко (5).

«Наполи» впервые в истории победил в четырех стартовых матчах Серии А.

Теперь у Спаллетти постоянно спрашивают про лидерство в чемпионате. А тот улыбается и скромничает: «Нам еще нужно улучшать игру в атаке в последней трети поля – мы зачастую доходим до чужой штрафной и не можем в нее попасть. Надо научиться конвертировать владение мячом в удары по воротам. Так что нам еще есть в чем прибавлять, есть потенциал для этого».

Состав «Наполи» почти не изменился в сравнении с прошлым сезоном. Единственное отличие – появление опорника Андре Замбо-Ангиссы (аренда у «Фулхэма»). Больше входящих трансферов нет, есть только исходящие: летом на правах свободных агентов «Наполи» покинули Эльсеид Хюсай (отправился в «Лацио» к любимому Маурицио Сарри) и Никола Максимович («Дженоа»).

Лучано Спаллетти, «Наполи» Фото: Getty Images

Перед стартом сезона Де Лаурентис намекнул, что «Наполи» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов. Любой бы тренер при нулевых вложениях возмутился. Но не Спаллетти. Еще перед стартом сезона он говорил: «Возвращение в Лигу чемпионов будет моей навязчивой идеей и главной целью. Меня устраивает нынешний состав, потому что сейчас построен действительно сильный коллектив. Нет смысла что-то менять».

Пока Лучано подтверждает слова делом: он справляется без многомиллионых вложений. На своих последних местах работы Спаллетти («Рома» и «Интер») научился подстраиваться под пожелания боссов и имеющиеся условия – то же самое происходит и в «Наполи». Нет возможности взять нового левого защитника (самая больная проблема «Наполи» последних лет)? Ок, на этом месте с каким-то жестким остервенением заиграет Мариу Руй.

Что, нет денег вообще? Не проблема, Спаллетти будет ротировать состав по ходу сезона и поэкспериментирует со схемой: 4+3+3 с «Венецией», 4+2+3+1 с «Дженоа», 3+5+2 с «Лестером». Чудесное преображение капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал так: «Мы стараемся играть в футбол Спаллетти. Он знает, что мы были разочарованы тем, что упустили Лигу чемпионов, и пытается поднять нас».

Урок от «Наполи», как грамотно тратить деньги

Неаполитанцы отдали 19 млн евро за обязательный выкуп Маттео Политано; плюс 600 тысяч евро «Фулхэму» за аренду Замбо-Ангиссы. Все. Среди клубов первой пятерки Серии А (+«Ювентус») прямо сейчас это второй среди худших показателей: за лето меньше потратил только «Лацио» (12,76 млн евро).

Но почему «Наполи», участник еврокубков, не может позволить большие траты? Во-первых, пролет мимо Лиги чемпионов – это минус пара десятков миллионов (руководство клуба говорило, что это сильный удар). Во-вторых, кризис в Италии. Де Лаурентис, комментируя финансовое положение «Наполи» в конце мая, сказал: «У нас нет денег. Мы не сможем совершать траты уровня трансферов Осимхена (70 млн) и Лозано (35 млн) еще года полтора-два. Коронавирус сильно ударил по нашим сбережениям, поэтому задача – сохранить главных футболистов, либо заменить их доступными средствами в случае продажи».

Аурелио де Лаурентис Фото: Getty Images

«Наполи» гениально распоряжается доступными средствами. Яркий пример – поиск центрального защитника на лавку. Инсайдер Джанлука Ди Марцио говорил, что в какой-то момент «Наполи» вел переговоры с Жуаном Жезусом и Шкодраном Мустафи. Оба были свободными агентами, но клуб рассчитывал подписать только одного из них и точно не собирался тратить много денег. Поэтому предложил однолетний контракт с зарплатой в миллион евро каждому – кто согласится, того и возьмут. Жезус согласился, Мустафи же теперь играет в «Леванте».

Почти так же в «Наполи» выбирали тренера. Итальянские медиа говорили, что до подписания контракта со Спаллетти владелец клуба вел переговоры с Массимилиано Аллегри. Журналисты Corriere dello Sport писали, что Макс много общался с боссом «Наполи», но отказался от этого варианта по трем причинам. Первая – его не устроило что-то в соглашении. Вторая – «Наполи» не гарантировал тренеру качественное летнее усиление. Третья – звонок из «Ювентус». Но говорят, что Макс согласился вернуться в «Юве» только после срыва контракта с «Наполи».

Спаллетти же не вредничал, не качал права и не просил многого – поэтому в итоге и работает у Де Лаурентиса. И делает это успешно.

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