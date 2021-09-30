Один из главных матчей игрового дня Лиги Европы – «Наполи» против «Спартака». Eurosport.ru рассказывает все, что нужно знать об этой встрече.

Кто посмотрит матч по ТВ

Состав «Наполи» оптимален на 99%. Партенопейцам не хватает лишь одного важного футболиста – Станислава Лоботки. Однако без словака команда Спаллетти успешно справляется уже пять матчей. Другой травмированный – Фаузи Гулам. Алжирец не играет с марта, и Лучано точно не выставит его с первых минут в важной игре, тем более Мариу Руй в неплохой форме.

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Главная потеря «Спартака» – Роман Зобнин. Полузащитник сломался в матче с «Легией» – еще пару недель он точно пропустит. Также не сыграют травмированные Павел Маслов, Георгий Мелкадзе и Йоррит Хендрикс.

Роман Зобнин Фото: Getty Images

Форма

«Наполи» – в топ-кондициях. За семь официальных матчей со старта сезона команда лишь однажды потеряла очки – в игре с «Лестером», когда спасла матч, проигрывая 0:2. Последнее поражение «Наполи» случилось еще при Гаттузо – в апреле 2021-го от «Ювентуса».

У красно-белых такой гладкой картины не было очень много лет. За последние пять встреч «Спартак» проиграл три, да и в целом старт сезона при Руе Витории вышел ужасным – за 12 игр спартаковцы проиграли семь раз, больше половины. При этом все четыре победы москвичей пришлись на аутсайдеров и середняков РПЛ. Как и ничья с тульским «Арсеналом».

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

«Спартак» и «Наполи» провели два совместных матча.

Обе встречи случились в 1990-м в 1/8 финала Кубка чемпионов УЕФА.

Команды не забили друг другу ни одного мяча, дважды сыграв вничью.

В серии пенальти победили красно-белые. У «Спартака» пенальти реализовали Карпин, Шалимов, Шмаров, Кульков и Мостовой. У «Наполи» – Феррара, Мауро и Марадона.

Промах Марко Барони позволил «Спартаку» выйти в четвертьфинал, где команда Романцева разнесет «Реал», чтобы в полуфинале уступить «Марселю».

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил шесть мячей в четырех матчах подряд.

Команда Спалетти не пропускает три встречи кряду.

Лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне – Эсекиэль Понсе с четырьмя голами.

Котировки

«Спартак»-2021 совсем не тот, что 30 лет назад, что блестяще иллюстрирует коэффициент 15,0 на победу красно-белых. Странно верить, что москвичи после поражений от «Легии» и ЦСКА совершат чудо, скорее мощный «Наполи» закидает Максименко мячами. Коэффициент на победу хозяев равен 1,20, что совсем мало, однако выбрать тотал больше 3,5 за 2,19 кажется хорошим решением – вряд ли москвичи будут в состоянии защищаться от атак Осимхена и Инсинье.

Где смотреть?

Матч состоится на стадионе имени Диего Марадоны 30 сентября и начнется в 19:45 (мск). В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.

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