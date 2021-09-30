«Фенербахче» попал в непростую, но забавную ситуацию, когда в 2019 году турецкий клуб приобрел у «Эмполи» словенского полузащитника Миху Зайца.

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Трансфер стоил стамбульцам около 4 млн евро – стороны договорились, что «Фенер» разобьет оплату игрока на несколько частей. Последний транш в 831 тысячу евро клуб сделал в сентябре 2020-го, однако средства поступили не в «Эмполи», а на счет счет автосалона в голландском городе Дутинхем, пишет Marca

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В Турции осознали ошибку только после того, как «Эмполи» потребовал выплату транша. «Фенербахче» потребовал вернуть деньги, но представители автосалона отказались. Пришлось обращаться в суд, который удовлетворил иск «Фенера» – деньги вернули.

В этом сезоне Миха Зайц провел за «Фенербахче» 6 матчей и забил 1 мяч.

30 сентября клуб из Стамбула сыграет с «Олимпиакосом» в групповом этапе Лиги Европы.

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