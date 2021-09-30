«Локомотив» после фееричного спасения с «Марселем» едет в гости к «Лацио», который в первом туре был бит в Стамбуле «Галатасараем». Сможет ли команда Николича огорчить разозленных «орлов», которые уже выместили часть гнева на соседях из «Ромы».
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«Лацио» примет «Локо» в оптимальном составе – травмирован только полузащитник Маттео Цакканьи, который пропустил уже два матча. Все еще восстанавливается, но, вероятно, все же попадет в заявку на игру 22-летний нападающий Бобби Адеканье. Впрочем, стартовый состав или даже выход на замену ему не светят – парень не сыграл за клуб в этом сезоне ни одного матча, а до этого год скитался по арендам.
У «Локомотива» перед этим матчем минимум четыре потери: Антон Миранчук и Зе Луиш давно не играют из-за травм, в последнем матче колено травмировал Станислав Магкеев. Не сыграет и Наир Тикнизян – он дисквалифицирован на одну игру после удаления во встрече с «Марселем». Под вопросом участие еще одного флангового защитника, Мацея Рыбуса – он решает проблему с лодыжкой.

Форма

«Лацио» вдохновенно провел римское дерби и забрал у «Ромы» три очка благодаря голам Милинкович-Савича, Андерсона и Педро. Эта победа позволила «орлам» прервать серию из четырех матчей без побед и подбросила их на шестое место в Серии А. От лидирующего «Наполи» отставание приличное (семь очков), а вот от «Интера» с третьего места – всего три.
«Локомотив» после июльского Суперкубка не проигрывает вообще, но больше половины матчей заканчивает вничью. После вдохновенного спасения с «Марселем» в самой концовке последовали унылые нулевые ничьи с «Уралом» и «Химками».

Лицом к лицу

  • Пути «Лацио» и «Локо» прежде пересекались один раз: в полуфинале последнего розыгрыша почившего Кубка обладателей кубков-1998/99. В Москве команды сыграли в результативную ничью (1:1), в Риме – в нулевую (0:0). «Лацио» прошел в финал за счет гола на чужом поле и в итоге выиграл турнир.
  • «Лацио» еще дважды встречался с клубами из России. Итог: две выездные ничьи и две домашние победы.
  • У «Локомотива» 13 матчей с итальянскими соперниками: 1 победа, 4 ничьи, 8 поражений, 8 забитых и 15 пропущенных мячей. В Италии железнодорожники еще не побеждали: 3 ничьи и 4 поражения.
  • На групповом этапе Лиге чемпионов-2019/20 «Локомотив» сошелся с «Ювентусом», которым руководил нынешний коуч «Лацио» Марицио Сарри. Туринцы выиграли оба матча со счетом 2:1.
  • «Лацио» выходил из группы ЛЕ в шести случаях из восьми.
  • «Локомотив» в четвертый раз играет на групповом этапе ЛЕ. В предыдущих трех случаях (2011/12, 2015/16, 2017/18) железнодорожники выходили в плей-офф.

Ориентировочные составы

«Лацио»
https://i.eurosport.com/2021/09/30/3229299.png
«Локомотив»

Локомотив

Фото: Eurosport

Котировки букмекеров

Победа «Лацио»: 1,35
Ничья: 5,6
Победа «Локо»: 9,2
«Локомотив» здорово начал сезон в РПЛ, но в последних играх слегка посыпался: в 10 матчах у москвичей шесть ничьих. Три из них случились в последние недели – с «Марселем», «Уралом» и «Химками». Причем домашний матч ЛЕ против провансальцев получилось не отдать только благодаря шальному голу новичка Анджорина на 89-й минуте.
«Лацио» в выходные перед матчем с «Локо» победил в римском дерби и классно поднял себе настроение. Римляне выглядели впечатляюще: помимо трех мячей, забитых в ворота Патрисиу, они создали еще пяток опаснейших моментов, половина из которых должна была окончиться голом. Это говорит лишь об одном – у «Локо» нет шансов на победу и мизерные – на ничью. Успех «Лацио» и тотал больше 2,5 голов в этом случае – отличный вариант.

Где смотреть

Матч стартует в 22:00 по московскому времени – начало встрече даст английский арбитр Крейг Посон. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Также читайте на Eurosport.ru текстовый лайв встречи!
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