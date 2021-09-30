В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» проиграл «Лацио» со счетом 0:2.

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Счет на 13-й минуте открыл Тома Башич после передачи от Педро. Испанец ворвался в штрафную, приблизился к Гилерме, но в последний момент навесил в зону одиннадцатиметровой отметки на Башича. Хорват головой внес мяч в сетку ворот.

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Под конец первого тайма защитник Патрик удвоил преимущество. Луис Альберто с углового совершил подачу на ближнюю штангу, которую Гилерме каким-то чудом проспал. Вратарь мог забирать мяч, но вместо сэйва подарил сопернику гол.

Во втором тайме «Лацио» сбавил темп, позволив гостям несколько раз испытать счастье у ворот Томаса Стракоши. Смолов имел несколько подходов в штрафной, но римляне грамотно закрывали пространство для передач или ударов.

«Лацио» набрал первые 3 очка и благодаря ничьей в параллельном матче «Марсель» – «Галатасарай» вышел на 2-е место.

В первом туре команда Марко Николича сыграла вничью с «Марселем» со счетом 1:1.

21 октября железнодорожники встретятся с «Галатасараем».

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