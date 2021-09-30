Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас невероятно быстро открыл счет в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

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Македонский футболист стал автором самого быстрого гола в Лиге Европы среди всех итальянских команд.

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В настоящий момент в протоколе значится, что Элмас отличился на 13-й секунде: быстрее него отличился только игрок либерецкого «Слована» Ян Сикора в матче с «Карабахом» в 2016 году. Тогда мяч был забит спустя 12 секунд после начала игры.

Однако во время трансляции было видно, что гол состоялся на 11-й секунде – если это результат будет утвержден, то игрок «Наполи «– полноценный рекордсмен.

После первого тайма «Спартак» проигрывает «Наполи» со счетом 0:1.

В первом туре ЛЕ красно-белые дома проиграли «Легии» – 0:1.

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