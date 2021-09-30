Московский «Спартак» неожиданно добыл волевую победу в Неаполе – 3:2.

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Красно-белые пропустили уже на 13-й секунде из-за ошибки вратаря Максименко – отличился Элмас. У неаполитанцев было еще несколько моментов, но на 29-й минуте прямую красную карточку получил Руй. Реализовать преимущество «Спартак» смог во второй тайме: на 55-й минуте Промес сравнял счет, а на 81-й Игнатов вывел москвичей вперед.

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Сразу после этого Кофрис получил вторую желтую и уровнял составы, но даже при игре 10 на 10 «Спартак» забил еще: Промес оформил дубль. В конце матча Осимхен один мяч отыграл.

В параллельном матче «Легия» победила «Лестер» (1:0). «Спартак» идет вторым с 3 очками, уступая только полякам.

20 октября «Спартак» примет «Лестер» в Москве. На следующий день «Наполи» дома сразится с «Легией».

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