Московский «Спартак» неожиданно добыл волевую победу в Неаполе – 3:2.
Красно-белые пропустили уже на 13-й секунде из-за ошибки вратаря Максименко – отличился Элмас. У неаполитанцев было еще несколько моментов, но на 29-й минуте прямую красную карточку получил Руй. Реализовать преимущество «Спартак» смог во второй тайме: на 55-й минуте Промес сравнял счет, а на 81-й Игнатов вывел москвичей вперед.
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Сразу после этого Кофрис получил вторую желтую и уровнял составы, но даже при игре 10 на 10 «Спартак» забил еще: Промес оформил дубль. В конце матча Осимхен один мяч отыграл.
- В параллельном матче «Легия» победила «Лестер» (1:0). «Спартак» идет вторым с 3 очками, уступая только полякам.
- 20 октября «Спартак» примет «Лестер» в Москве. На следующий день «Наполи» дома сразится с «Легией».
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