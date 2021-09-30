Удивительно наблюдать за тем, как низко упал российский футбол. Кажется, еще недавно ЦСКА обыгрывал «Реал» и «Интер», «Зенит» справлялся с «Ливерпулем» и бодро смотрелся против «Боруссии», временами приятно удивляли «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». Сейчас же любая победа, даже над жалким «Мальмё», воспринимается, будто выигрыш Лиги чемпионов.

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Естественно, в нынешних реалиях победа «Спартака» над лидирующим в Италии и идущим без потерь очков «Наполи» – триумф межгалактического калибра. В это не верил, кажется, никто, что подтверждали букмекеры – на москвичей давали коэффициент 13,9. Сильнее сомневались только в датском «Брондбю», гостившем у «Лиона».

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Элиф Элмас празднует гол в матче Лиги Европы «Наполи» – «Спартак» Фото: Getty Images

Такие цифры и отношение сложились не столько из-за общей слабости российского футбола, сколько конкретно спартаковского. Приглашение Руя Витории на замену уставшему от внутренних склок Доменико Тедеско пока никак себя не оправдало и вряд ли оправдает – ни один тренер не почувствует себя в безопасности, пока поблизости взрываются петарды, начиненные желчью и токсинами. Португальцу не дают сосредоточиться на его обязанностях, как и игрокам – на их.

Пик давления пришелся на квалификацию против «Бенфики», а суровые поражения в двух матчах потянули за собой неудачи в чемпионате и прошлись косой по ногам футболистов. «Спартак» до сих пор не может оправиться от состояния, когда не хватает воздуха – нечем дышать, нет возможности взлететь. А редкие победы над аутсайдерами вроде «Уфы», «Урала» и «Химок» – не показатель возвращения на правильный путь.

Отражение состояния и в целом всего происходящего с клубом – игра команды. Она не создает впечатления целостности, а сами футболисты выглядят, как супергерои-одиночки: у каждого есть яркие качества, но по одному им не победить злодея.

Куинси Промес забивает в матче Лиги Европы «Наполи» – «Спартак» Фото: Getty Images

В этих отсылках «Наполи» выглядел боссом всех боссов. Команда с сумасшедшим подбором игроков, общим мышлением и идеальным пониманием тонкостей готовилась смять «Спартак», как ненужную шпаргалку, и выкинуть в мусор. И этот процесс превращения гладкого листа бумаги в сморщенный клочек происходил на протяжении стартовых 30 минут: защитники «Спартака» спотыкались об один и тот же порожек, пропуская рабросы за спину. «Наполи» идеально исполнял один и тот же маневр, а в случае неудачи мгновенно поджимал соперника и пробовал снова.

«Спартак» трусливо отбивался и не понимал, как не получить три, четыре или даже пять мячей. Мысли об атаке – я вас умоляю. Матч был запрограммирован на то, чтобы превратиться для красно-белых в очередную еврокубковую драму. После него клуб планировал отправиться на дно и не всплыть до следующего розыгрыша. Но вдруг случился спасательный круг – Мариу Руй мастерски подтянул соперника к борту своей же лодки.

И вдруг оказалось, что «Спартак» тоже умеет играть в футбол. Промес и Мозес вспомнили, что недавно играли не на последних ролях в европейских клубах, встрепенулись Бакаев и молодежь. В буре события москвичи забили три мяча и чудом вырвали победу, но она не должна восприниматься, как очередной шанс на расцвет великого клуба. По факту – «Спартак» все равно отскочил. У такого заявления есть несколько фактов:

«Наполи» играл не основным составом: в запасе остались Лосано, Осимхен и Мертенс. Появление нигерийца выровняло игру, хотя итальянцы играли в меньшинстве;

Удаление Руя – только после этого «Спартак» заиграл в атаку и стал допускать меньше опасностей у своих ворот, хотя они все равно были в достаточном количестве;

В равных составах «Наполи» уничтожал противника – прорывы Петаньи и удар Зелиньского по пустым воротам чудом не привели к голам.

Возможно, свою не определяющую, но роль сыграла недооценка – российские клубы во всех матчах считаются аутсайдерами, а потому не вызывают у большинства команд желания задавить сразу и бесповоротно. «Наполи», в отличие от «Лацио», который быстро оформил результат в игре с «Локо», это подвело. Но в ответной игре такое точно не повторится.

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