«Спартак» наконец прервал серию из 5 поражений подряд в еврокубках – красно-белые пришибли «Наполи» и набрали первые очки в Лиге Европы-2021/22.

Старт матча на «Сан-Паулу» получился ужасным: «Спартак» пропустил уже на 13-й секунде. После ошибки Александра Максименко счет открыл Элиф Элмас. Македонский полузащитник установил сразу два примечательных достижения: забил самый мяч среди итальянских команд за всю историю турнира, а также оформил быстрейший гол в Лиге Европы с 2016 года.

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Казалось, ничего хорошего в этом матче «Спартак» не ждет. Но на 29-й минуте на помощь красно-белым пришел защитник «Наполи» Мариу Руй – португалец получил от арбитра Ивана Крузляка прямую красную карточку. Принять решение словаку помог ВАР – изначально он показал Рую желтую, но после консультации с видеоассистентом изменил решение. Численное преимущество «Спартак» реализовал на 55-й минуте – Куинси Промес мощным ударом уложил мяч в дальний угол.

На 80-й минуте «Спартак» и вовсе повел в счете – Максим Игнатьев прошил Алекса Мерета изящным ударом с линии штрафной. Воспитанник красно-белых отличился всего через 7 минут после выхода на замену.

Ровно за минуту до конца основного времени Куинси Промес добил «Наполи» – Александр Соболев прострелом вывел голландца на пустые ворота. Третий гол красно-белых случился уже в равных составах: Максимилиано Кофрис съездил бутсой по лицу Виктор Осимхену и получил вторую желтую.

За две минуты до конца компенсированного времени пострадавший от Кофриса Осимхен отыграл один мяч, но на этом поход за ответным камбэком закончился: красно-белые увозят с «Сан-Паулу» победу со счетом 3:2 и набирают первые очки в Лиге Европы-2021/22.

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