Фанаты «Легии» в изящном стиле поиздевались над игроками «Лестера» за участие в акции Black Lives Matter перед матчем второго тура Лиги Европы.

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Болельщики варшавского клуба растянули величественное полотно с надписью «Преклоните колени перед его величеством» за воротами «Легии». В это время футболисты «Лестера» как раз опустились на колено в поддержку движения BLM и находились лицом к баннеру.

Лига Европы УЕФА Кавазашвили – Федуну: «Спартак» имеют по полной. Поздно креститься» 16/09/2021 В 17:05

«Легия» обыграла «Лестер» на «Стадионе Войска Польского». Победный мяч на счету Махира Мадатова.

После двух туров клуб из Варшавы лидирует в группе С, «Спартак» – 2-й, «Наполи» – 3-й, «Лестер» на последнем месте.

Лига Европы УЕФА «Круче Роналду». Тренер «Легии» открыл 2 бутылки пива на прессухе 16/09/2021 В 10:50