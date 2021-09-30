Фанаты «Легии» в изящном стиле поиздевались над игроками «Лестера» за участие в акции Black Lives Matter перед матчем второго тура Лиги Европы.
Болельщики варшавского клуба растянули величественное полотно с надписью «Преклоните колени перед его величеством» за воротами «Легии». В это время футболисты «Лестера» как раз опустились на колено в поддержку движения BLM и находились лицом к баннеру.
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- «Легия» обыграла «Лестер» на «Стадионе Войска Польского». Победный мяч на счету Махира Мадатова.
- После двух туров клуб из Варшавы лидирует в группе С, «Спартак» – 2-й, «Наполи» – 3-й, «Лестер» на последнем месте.
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