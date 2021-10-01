Футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Куинси Промес выясняли отношения после матча красно-белых в Лиге Европы против «Наполи».
На камеру попало, как лидеры команды начали толкаться, после чего их разняли одноклубники.
Лига Европы УЕФА
Дубль Промеса и изящный Игнатов. Насладись голами «Спартака»
- «Спартак» победил «Наполи» на выезде со счетом 3:2.
- В составе красно-белых дубль оформил Промес, еще один мяч забил Михаил Игнатов. У неаполитанцев отличились Элиф Элмас и Виктор Осимхен.
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