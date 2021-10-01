Во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Антверпеном» и «Айнтрахтом» фанат хозяев бросил с трибун петарду в голкипера «Франкфурта» Кевина Траппа.

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Петарда взорвалась прямо под ногами у немца – он упал на газон, потребовалась помощь врачей. После осмотра выяснилось, что Трапп не получил серьезных травм, вскоре он продолжил игру.

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«Антверпен» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:1.

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