Во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Антверпеном» и «Айнтрахтом» фанат хозяев бросил с трибун петарду в голкипера «Франкфурта» Кевина Траппа.
Петарда взорвалась прямо под ногами у немца – он упал на газон, потребовалась помощь врачей. После осмотра выяснилось, что Трапп не получил серьезных травм, вскоре он продолжил игру.
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- «Антверпен» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:1.
- Единственный мяч забил Гонсалу Пасиенсия с пенальти.
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