Благодаря победам «Зенита» и «Спартака» в еврокубках Россия поднялась на девятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

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По итогам недели Россия набрала 0,8 баллов – суммарно получилось 31,682. Запрыгнуть на девятую строчку удалось благодаря слабым выступлениям шотландских клубов: Рейнджерс» уступил «Спарте» (0:1), а «Селтик» – «Байеру» (0:4).

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«Зенит» разгромил «Мальмё» со счетом 4:0, «Спартак» победил «Наполи» (2:1), а «Локо» проиграл «Лацио» (0:2).

В следующем туре ЛЧ и ЛЕ петербуржцы встретятся с «Ювентусом», красно-белые – с «Лестером», а «железнодорожники» – с «Галатасараем».

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