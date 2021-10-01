Обновлено 01/10/2021 в 06:48 GMT

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара освистан детьми во время матча Лиги Европы против «Спарты».

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Фанаты «Спарты» оскорбляли на расовой почве Орельена Тчуамени из «Монако», поэтому УЕФА наказал клуб матчем без зрителей. Исключение – 10 тысяч местных детей до 14 лет. Подростки освистали футболистов «Джерс» перед началом матча, когда игроки встали на колено, а Глена Камара, который уже подверался расовым оскорблениям со стороны Ондржея Куделы из «Славии», дети освистывали и оскорбляли при каждом касании мяча, сообщает журналист The Athletic Джордан Кэмпбелл.

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«Я не знал, потому что сосредоточился на игре. Если это правда, я очень разочарован, но не удивлен», – приводит Sport Bible слова главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

«Рейнджерс» проиграл «Спарте» со счетом 0:1. Глена Камара удалили на 74-й минуте за две желтые карточки.

Шотландский клуб идет на последнем месте в группе после двух поражений подряд.

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