Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара освистан детьми во время матча Лиги Европы против «Спарты».
Фанаты «Спарты» оскорбляли на расовой почве Орельена Тчуамени из «Монако», поэтому УЕФА наказал клуб матчем без зрителей. Исключение – 10 тысяч местных детей до 14 лет. Подростки освистали футболистов «Джерс» перед началом матча, когда игроки встали на колено, а Глена Камара, который уже подверался расовым оскорблениям со стороны Ондржея Куделы из «Славии», дети освистывали и оскорбляли при каждом касании мяча, сообщает журналист The Athletic Джордан Кэмпбелл.
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«Я не знал, потому что сосредоточился на игре. Если это правда, я очень разочарован, но не удивлен», – приводит Sport Bible слова главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
- «Рейнджерс» проиграл «Спарте» со счетом 0:1. Глена Камара удалили на 74-й минуте за две желтые карточки.
- Шотландский клуб идет на последнем месте в группе после двух поражений подряд.
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