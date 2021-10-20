Во время акции в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» на колено встали все игроки английского клуба и только один футболист красно-белых.

Из спартаковцев колено преклонил нападающий Йордан Ларссон. При этом болельщики на трибунах «Открытие Арены» освистали акцию.

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«Спартак» набрал три очка после двух матчей в группе.

Команда Руя Витории проиграла дома польской «Легии» (0:1) и одолела «Наполи» (3:2) в Италии.

За ходом событий в матче «Спартака» и «Лестера» можно следить в онлайн-трансляции на Eurosport.ru

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