Во время акции в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» на колено встали все игроки английского клуба и только один футболист красно-белых.
Из спартаковцев колено преклонил нападающий Йордан Ларссон. При этом болельщики на трибунах «Открытие Арены» освистали акцию.
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- «Спартак» набрал три очка после двух матчей в группе.
- Команда Руя Витории проиграла дома польской «Легии» (0:1) и одолела «Наполи» (3:2) в Италии.
За ходом событий в матче «Спартака» и «Лестера» можно следить в онлайн-трансляции на Eurosport.ru.
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