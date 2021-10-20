В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» проиграл дома «Лестеру» со счетом 3:4.
Счет на 11-й минуте открыл Александр Соболев. Форвард с линии штрафной испытал удачу и пробил в ближний угол ворот Каспера Шмейхеля, который не успел среагировать. На 44-й минуте Джордан Ларссон увеличил отрыв, замкнув прострел Виктора Мозеса в штрафной. На этом хорошие новости для хозяев закончились.
Всего через минуту Пэтсон Дака сократил отставание «Лестера». Нападающий открылся за спину Георгию Джикии и в касание пробил Александра Максименко.
Лига Европы УЕФА
Лишь 1 игрок «Спартака» встал на колено перед матчем с «Лестером»
Второй тайм начался с дубля Даки. Николай Рассказов и Александр Максименко упустили в штрафной Келечи Ихеаначо, который отдал на пустые Пэтсону. А на 53-й минуте Дака оформил хет-трик после реализации выхода один на один с Максименко – у него ушло девять минут игрового времени на три мяча. На 79-й минуте герой вечера установил забил и четвертый.
На 86-й «Спартак» подарил болельщикам надежду: Мозес прострел вдоль штрафной, а Соболев в падении оформил дубль – 4:3. Но на еще один подвиг хозяев поля не хватило.
- «Спартак» опустился на третью строчку в турнирной таблице
- «Лестер» одержал первую победу в еврокубковом сезоне
Чемпионат России
Выиграй поездку на Winline Derby «Зенит» – «Спартак»!
Чемпионат России
«За 16 лет лишь 1 титул». Газинский задел «Спартак»