В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» проиграл дома «Лестеру» со счетом 3:4.

Счет на 11-й минуте открыл Александр Соболев. Форвард с линии штрафной испытал удачу и пробил в ближний угол ворот Каспера Шмейхеля, который не успел среагировать. На 44-й минуте Джордан Ларссон увеличил отрыв, замкнув прострел Виктора Мозеса в штрафной. На этом хорошие новости для хозяев закончились.

Всего через минуту Пэтсон Дака сократил отставание «Лестера». Нападающий открылся за спину Георгию Джикии и в касание пробил Александра Максименко.

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Второй тайм начался с дубля Даки. Николай Рассказов и Александр Максименко упустили в штрафной Келечи Ихеаначо, который отдал на пустые Пэтсону. А на 53-й минуте Дака оформил хет-трик после реализации выхода один на один с Максименко – у него ушло девять минут игрового времени на три мяча. На 79-й минуте герой вечера установил забил и четвертый.

На 86-й «Спартак» подарил болельщикам надежду: Мозес прострел вдоль штрафной, а Соболев в падении оформил дубль – 4:3. Но на еще один подвиг хозяев поля не хватило.

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