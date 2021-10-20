В концовке матча «Спартак» – «Лестер» москвичи проигрывали 3:4, хотя в конце первого тайма вели с преимуществом в два мяча. Тогда за дело взялись болельщики, которые начали скандировать фамилию Витории. Бесчисленные оскорбления игроков и Леонида Федуна с трибун наконец сменились на поддержку и драйв, который команда ждала долгое время.

Спустя несколько месяцев критики от Заремы и разочарованием, что на пост тренера вместо Руди Гарсии взяли 51-летнего португальца, Руй наконец-то стал своим среди красно-белых. Даже несмотря на статистику, при которой у Витории поражений больше, чем побед, а также грустное седьмое место в РПЛ.

Руй Витория, «Спартак» Фото: Imago

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Прошли годы, прежде чем в российском футболе научились оценивать работу вместо голых результатов. Работу, которую Витория проделывает очень успешно. Португалец упорно прививал футболистам выход из-под прессинга через короткий пас, и сегодня мы увидели плоды. В первом тайме Александр Соболев и Зелимхан Бакаев привели в экстаз олдовых болельщиков стеночками и забеганиями, которые помогли беспрепятственно выйти из обороны и перейти к штурму ворот «Лестера».

Самое главное – Витория наконец настроил атаку и перешел на схему 3-4-3. Руй признал формацию 4-2-3-1 нерабочей – в частности, из-за плохой формы Куинси Промеса – и откатился к эпохе Доменико Тедеско с тремя защитниками, которые страховали латералей Айртона и Виктора Мозеса. Будучи самыми техничными игроками, они стали главной атакующей силой «Спартака», которая регулярно терроризирует чужую штрафную скоростными рывками и кроссами. Витория наградил крайков свободой перемещения и позволил регулярно смещаться в центр для удара по воротам.

Этот ход, может, и упростил игру в атаке, но позволил улучшить реализацию. Нападающие неуютно чувствовали себя в позиционном футболе, поскольку у них было минимум времени для принятия решения в штрафной. Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекиель Понсе гораздо лучше проявляют себя в вертикальном футболе или на втором этаже.

Но полностью от позиционного футбола Витория не отказался. Например, Соболев оформил дубль после затяжных атак. В эпизоде с первым голом Александр придержал мяч у штрафной «Лестера» и после того, как форвард не нашел лучшего варианта для продолжения атаки, он решился на удар. А на последних минутах Соболев классно нашел пространство в штрафной и уверенно замкнул прострел Мозеса. Соболев образца начала сезона вряд ли был способен на такое.

Александр Соболев, «Спартак» Фото: Getty Images

Витория готов признавать ошибки и извлекать максимум из футболистов. Кажется, потенциал нынешнего состава раскрыт полностью. По данным InStat, «Спартак» – лучшая команда по количеству созданных и допущенных голевых моментов. Москвичи допускают у своих ворот в РПЛ меньше всех (3.4), но в реальности они пропустили гораздо больше мячей. В такие моменты на первый план выходят индивидуальные способности футболистов. Вряд ли можно ловить что-то с «Лестером», когда у тебя в обороне играют Николай Рассказов и Александр Максименко.

Современный и молодой «Лестер» вывел наружу все изъяны в оборонительной игре «Спартака». Рассказов трижды позволил Пэтсону Даке спрятаться за спину и беспрепятственно выйти один на один с вратарем. А сам Максименко за три года так и не научился играть на выходах и справляться с нервами, что подтверждают привозы с «Наполи» и «Динамо». Постоянные моменты у ворот Александра против «Ротора», «Тамбова» и других аутсайдеров позволили киперу стать героем хайлатов и создать впечатление топа.

Болельщики сразу обвинили Рассказова во всех бедах. Объективно именно Николай позволил Даке четырежды продырявить Макси. Но надо учитывать факт, что защитник играл на незнакомой позиции. Точно также фанаты расстреляли Джикию после выездного позора с «Ливерпулем» (0:7) в ЛЧ-2017/18. Тогда из-за травм левых защитников Массимо Каррере пришлось выпускать на эту позицию Георгия, который привез пенальти и не справился с Мохамедом Салахом.

Но Витория не подставил Рассказова. Обоих подставило руководство «Спартака» и, в частности, Федун. Прошедшим летом клуб приобрел одного Максиммилиано Кофрие и чудом не лишился Самуэля Жиго. Другие пополнения, которыми Леонид Федун наградил тренера – это возвращение из аренд гениальных Рассказова, Александра Ломовицкого и Георгия Мелкадзе. Кроме того, Руя лишили Алекса Крала и оставили с дуэтом Зобнин-Умяров, а Михаила Игнатова и Руслана Литвинова привлекли к основе от безысходности. У тренера нет глубины состава ни в защите, ни в центре поля.

Йоррит Хендрикс и Наиль Умяров, «Спартак» Фото: Getty Images

Тоже самое можно сказать и о позиции вратаря. Интересно посмотреть на Александра Селихова в роли первого номера, но вратарь уже три года сидит без игровой практики из-за нескончаемых травм. Есть еще Артем Ребров, но 37-летний ветеран сейчас больше годится на роль блогера и душевного дядьки для раздевалки. От того в медиа появляются слухи об интересе красно-белых к самым разным кандидатурам, включая Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».

Ругать Рассказова с Максименко за провал с «Лестером» можно, но бессмысленно. Футболисты стараются и выжимают из себя максимум, но выше головы не прыгнуть. Особенно если учитывать, что Николай впервые играл в тройке защитников. Ругать надо руководителей и селекционный отдел клуба, которые подставили Руя отсутствием качественных трансферов и отплывом лидеров.

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