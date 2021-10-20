Пьяный болельщик напал на журналиста после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

Корреспондента РБК Александра Щеголева избил неизвестный у VIP-сектора. Журналиста несколько раз ударили по голове – другие сотрудники прессы пытались помешать пьяному мужчине, но тот отбивался. Полиция быстро вмешалась в инцидент, растащила людей и увела их в участок, сообщает «Матч ТВ»

«Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4, хотя вел 2:0 к 44-й минуте.

После трех матчей команда Руя Витории набрала три очка.

Лига Европы УЕФА Рассказов провалился с «Лестером». Но в этом виноват Федун ЧАС НАЗАД

Лига Европы УЕФА «Спартак» проиграл «Лестеру», ведя 2:0 4 ЧАСА НАЗАД