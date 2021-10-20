Пьяный болельщик напал на журналиста после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Корреспондента РБК Александра Щеголева избил неизвестный у VIP-сектора. Журналиста несколько раз ударили по голове – другие сотрудники прессы пытались помешать пьяному мужчине, но тот отбивался. Полиция быстро вмешалась в инцидент, растащила людей и увела их в участок, сообщает «Матч ТВ».
  • «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4, хотя вел 2:0 к 44-й минуте.
  • После трех матчей команда Руя Витории набрала три очка.
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