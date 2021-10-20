Защитник «Спартака» Николай Рассказов отреагировал на обрушившуюся на него критику после неудачной игры с «Лестером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые», – приводит слова Рассказова «РБ Спорт»

Рассказов играл персонально с Пэтсоном Дакой – футболист сборной Замбии оформил покер.

«Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.

Лига Европы УЕФА Рассказов провалился с «Лестером». Но в этом виноват Федун 3 ЧАСА НАЗАД

Чемпионат России Агент Рассказова – о роли Заремы в «Спартаке» и конфликте с Тедеско 06/10/2020 В 20:29