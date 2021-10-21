Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что он думает о поражении от «Лестера» (3:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» – космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных. Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» – космос», – приводит слова Бакаева «СЭ».
- «Спартак» проиграл 3:4, хотя к 43-й минуте вел 2:0. Все четыре мяча в составе англичан забил Пэтсон Дака.
- 4 ноября команды сойдутся вновь, уже в Англии.
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