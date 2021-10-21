«Локомотив» дома уступил «Галатасараю» со счетом 0:1.

«Локомотив» владел инициативой в первом тайме: много больше владел мячом, часто проникал к чужой штрафной и душил «Галатасарай» прессингом. Однако за 45 минут хозяева поля ни разу не пробили в створ, хотя и провели в атаке намного больше времени. Турки временами отвечали проходами к штрафной Гилерме, но, как и железнодорожники, не создали ничего опасного.

Вторая половина отличалась большим количеством стандартов, которые возникали у обоих ворот и приводили к опасным моментам. «Галатасарай» дважды остро бил с угловых, «Локомотив» снова чуть опередил соперника и создал немного больше опасных моментов. Железнодорожники владели преимуществом, но, как и в первом тайме, не конвертироли его в гол. «Галатасарай» оживился в конце матча и на 82-й минуте Керем Актюркоглу вскрыл «Локомотив» после выхода один на один.

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