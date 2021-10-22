Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам игр третьего тура групповой стадии еврокубков.

Российские клубы проиграли три матча из трех: «Зенит» уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы потерпели поражения от «Лестера» и «Галатасарая» соответственно. В таблице коэффициентов Россия сохранила 10-е место и имеет на счету 31,682 балла.

Но занимающая 11-е место Украина сократила отрыв от России. Это произошло благодаря победе «Зари» над софийским ЦСКА в Лиге конференций. В активе Украины стало 31,000 балла.

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Идущая на 9-м месте Шотландия увеличила отрыв от России благодаря победе «Рейнджерс» над «Брондбю».

Теперь у шотландцев 32,100 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

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