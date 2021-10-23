18-летний фанат «Брондбю» Кристиан попал в неприятную ситуацию после матча группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» – парень застрял в аэропорту и не мог улететь домой.

Чтобы вернуться в Данию, молодой фанат отправился из Глазго в Эдинбург. Но покинуть Шотландию оказалось не так-то просто: Кристиан не попал на рейс по вине авиакомпании.

«Сейчас мы застряли здесь, в Эдинбурге, и не можем вернуться домой. Цена билета такова, что я не могу себе ее позволить. Если только мы не останемся на несколько ночей в разных местах. Получается, я пропущу дерби с «Копенгагеном» и школу, где у меня уже накопилось довольно много пропусков. Я практически полностью сломлен, легко могу сорваться и наговорить гадостей далеко не самому дружелюбному персоналу аэропорту», – в отчаянии написал Кристиан в твиттере.

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После этого несколько человек предложили помощь молодому болельщику – в том числе фанаты «Копенгагена», с которыми «Брондбю» играет в ближайшее воскресенье. Чтобы собрать требуемые 5600 крон (218 евро), потребовалось всего 28 минут. Уже в субботу утром Кристиан смог улететь домой, сообщает 3point.dk

«Рейнджерс» дома обыграл «Брондбю» со счетом 2:0. Команда Стивена Джеррарда набрала первые очки на групповом этапе.

После трех туров шотландский клуб идет третьим с тремя очками, «Брондбю» набрал один балл и занимает последнее место.

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