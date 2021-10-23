Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, как кошмар «Спартака», Пэтсон Дака, провел карантин.
«Когда ему пришлось сесть на карантин и предстояло провести в помещении 10 дней, в клубе спросили его, что бы он хотел – телевизор, PlayStation или что-то еще. Он ничего такого не хотел. Просто несколько книг. Он хотел почитать, узнать о «Лестере», – приводит слова Роджерса журналист The Guardian Эд Ааронс в твиттере.
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- 23-летний Пэтсон Дака забил четыре мяча в игре «Лестера» со «Спартаком» в Лиге Европы, оформив победу своему клубу со счетом 4:3.
- Замбиец был куплен «Лестером» у «Зальцбурга» летом за 30 млн евро и подписал пятилетний контракт.
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