Руководство «Наполи» обеспокоено эпидемиологической ситуацией в Москве и не хочет везти команду в столицу России на матч Лиги Европы против «Спартака».

Как стало известно Corriere dello Sport , партенопеи попросят УЕФА рассмотреть вопрос безопасности проведения встречи в Москве. Клуб пока не видит разрешения ситуации, но готов просить о переносе игры в другое место.

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Матч «Спартак» – «Наполи» должен состояться 24 ноября. В первой игре в Неаполе «Спартак» одержал волевую победу 3:2.

26 октября в России было зафиксировано 36 582 новых случая заражения коронавирусом (в Москве – 5789), 1123 человека скончались. Двумя днями ранее был установлен антирекорд – 37 930 заболевших.

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