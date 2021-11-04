«Локомотив» вырвал ничью (1:1) у «Галатасарая» на выезде в матче Лиги Европы.

Команды в целом показали равный первый тайм, обменивались отрезками активности в атаке и временами создавали острые моменты. Железнодорожники в основном угрожали сопернику со стандартов, турки ловили на контратаках. Один из быстрых прорывов закончился голом Софиана Фегули на 43-й минуте. Алжирец красиво вонзил мяч в угол из радиуса штрафной первым же ударом «Галатасарая» в створ. Самый опасный момент «Локомотива» произошел раньше – на 18-й минуте после углового. Керк пробил головой под перекладину, и из ворот мяч вынес защитник Патрик ван Анхольт.

Ad

С самого начала второго тайма «Локомотив» забрал мяч под контроль, но опасные моменты создавал с трудом. «Галатасарай» же в дебюте 45-минтуки дважды тревожно убегал в контратаки, которые мог завершать Фегули – алжирец мазал из отличных позиций. К 60-й минуте железнодорожники улучшили игру: перестали допускать контратаки и чаще доходили до штрафной соперника. В итоге «Локо» дожал соперника на 73-й минуте: вышедший на замену Франсуа Камано замкнул прострел партнера и вернул гостям шансы на победу. Но больше «Локомотив» не забил, и игра закончилась вничью.

Лига Европы УЕФА «Наполи» хочет перенести игру со «Спартаком» из Москвы 27/10/2021 В 08:27

«Локомотив» остался на последнем месте в группе с двумя очками после четырех туров

«Галатасарай» – лидер группы Е, у команды 8 очков

Следующий матч железнодорожники проведут 25 ноября дома против «Лацио»

Турецкие фаны прожарили не только «Локомотив», но и арбитра Сергея Карасева. После игры «Бешикташа» в Лиге чемпионов рефери называли умственно отсталым.

Лига Европы УЕФА Дака на карантине предпочел книги о «Лестере» вместо PlayStation 23/10/2021 В 18:38