Первый тайм завершился без голов. На 18-й минуте Бубакари Сумаре попал в перекладину плотным ударом из-под штрафной «Спартака». Гости ответили двумя выстрелами: на 33-й минуте Роман Зобнин попал в защитника, на 37-й Самуэль Жиго пробил выше после углового.

На 50-й минуте «Спартак» открыл счет. Виктор Мозес забил головой с навеса Михаила Игнатова. Удар нигерийца стал первым в створ для московской команды. Спустя восемь минут «Лестер» сравнял счет: Дэниел Амартей удачно пробил в нижний угол чужий ворот.

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Первую желтую в матче получил Юри Тилеманс. Причина – фол на Мозесе на половине «Лестера».

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На 74-й минуте Мозес нарушил правила на Адемоле Лукмане в штрафной «Спартака». Судья матча Халил Мелер назначил пенальти. К точке подошел Джейми Варди, чей удар в нижний угол отразил Александр Селихов.

«Спартак» проведет следующий матч 7 сентября против «Локомотива». Начало – в 19:00 по Москве.

«Лестер» в ближайшей игре сойдется с «Лидсом». Матч состоится 7 сентября в 17:00 (мск).

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