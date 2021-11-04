Александр Селихов – главный герой «Спартака» в выездном матче с «Лестером». На 75-й минуте вратарь отбил удар Джейми Варди с точки. Сейв пришелся на отрезок с равным счетом и мог лишить москвичей ценной ничьи.

Удар Варди Селихов отбил коленом. Помогло движение в полете: Александр сомкнул ноги на полпути в нижний угол, что не позволило мячу влететь в ворота. При этом вратарь «Спартака» угадал направление выстрела. 57-й номер прыгнул к штанге в момент замаха от чужого страйкера.

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Селихов отрывается от газона до удара Варди Фото: Other Agency

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Селихов сомкнул ноги и перекрыл траекторию мяча Фото: Other Agency

По данным WhoScored, сейв с пенальти оказался для Селихова вторым в матче. Первое спасение пришлось на 3-ю минуту. Портал не учел момент на 64-й минуте, когда Александр перевел на угловой кросс от Юри Тилеманса. Навес бельгийца опускался в створ.

Transfermarkt подсказывает: сейв пенальти в матче с «Лестером» – первый для Селихова в карьере за «Спартак». В сезонах-17/18 и -20/21 Александр отбивал удары с точки в ФНЛ, в составе резервной команды, однако за взрослую раньше не тащил.

Будучи голкипером «Спартака», Селихов пропускал с пенальти от Павла Погребняка и Филиппе Коутиньо, а в ФНЛ сдавался перед ударом Антона Зиньковского. Интереснее дела обстояли в «Амкаре», в составе которого Александр получал с точки от Александра Кокорина, Сергея Игнашевича и нынешнего одноклубника Куинси Промеса.

Самый памятный сейв Селихова пришелся на сентябрь 2015 года. Тогда Александр в составе «Амкара» приехал в Питер на матч с «Зенитом». На 32-й минуте Александр Анюков заработал для хозяев пенальти. К точке пошел Халк – текущий вратарь «Спартака» вытянул мощный удар бразильца, похожий на выстрел Варди.

2015 год, Селихов отбил пенальти Халка Фото: Other Agency

Сейв пенальти в игре с «Лестером» стал для Селихова шестым в карьере. Всего Александр встретил 24 удара с точки – выходит, спас в четверти случаев. Помимо Варди и Халка, от реакции голкипера страдали экс-форвард «Рубина» Марко Девич, воспитанник «Ростова» Александр Степанов и бывший нападающий «Енисея» Александр Кутьин.

Надежный Селихов – отдушина для «Спартака» после страданий с Александром Максименко. 23-летний вратарь пропустил матчи столичной команды против «Ростова» и «Лестера», поскольку выхватил 12 мячей за три игры в середине октября.

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