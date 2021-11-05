Болельщик «Вест Хэма» лишился пальца после того, как слишком активно отпраздновал гол любимой команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Генка».

Игра в Бельгии началась для «молотобойцев» неудачно: уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед после гола Джозефа Пэйнтсила. Сравнять счет получилось лишь в середине второго тайма – за «Вест Хэм» забил Мохамед Бенрама.

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За 8 минут до конца основного времени алжирец оформил дубль, и это привело болельщиков лондонского клуба в неописуемый восторг.

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Гостевой сектор охватило настоящее безумие: фанаты вскакивали со своих мест, запрыгивали на ограждения. Один из болельщиков так активно отмечал гол Бенрама, что ему оторвало палец.

Болельщик лишился пальца после того, как налетел на забор. Оторванный палец упал на другую сторону забора, но был заботливо поднят одним из стюардов и оставлен на металлическом ограждении.

По словам очевидцев, стюарды не сразу догадались, что палец нужно заморозить – они сделали это лишь спустя 10 минут после активных подсказок других болельщиков «Вест Хэма». Пострадавшему вызвали скорую, после чего он получил необходимую медицинскую помощь.

Гол, который так яростно праздновал лишившийся пальца фанат, в итоге не стал победным – на 88-й минуте «Генк» сравнял благодаря автоголу Томаша Соучека. Таким получился 1000-й матч в тренерской карьере Дэвида Мойеса, который сейчас возглавляет «молотобойцев».

Один из болельщиков выложил видео оторванного пальца, лежащего на земле по другую сторону забора. Мы не можем разместить этот ролик здесь, но если у вас крепкие нервы, то вы можете перейти по ссылке и посмотреть его.

В этом сезоне матчи в Бельгии для фанатов английских клубов имеют трагическую развязку: ранее болельщик «Сити» впал в кому после того, как его избили фанаты «Брюгге».

Еще один болельщик «Вест Хэма» оказывался в центре внимания в матче с «МЮ»: он нагрубил Полю Погба, а полузащитник очень смешно отреагировал.

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