«Спартак» не смог взять реванш у «Лестера» за домашнее поражение со счетом 3:4 – в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоялся в Англии, команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Перед стартовым свистком состоялась акция Black Lives Matter – в знак солидарности с движением все игроки «Лестера» преклонили колено. А вот среди футболистов «Спартака» на колено никто не встал.

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Акция BLM в матче «Лестер» – «Спартак» Фото: Getty Images

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За неучастие в акции в поддержку BLM красно-белых осудила бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено.

Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени.

В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа.

Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение – у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», – сказала Смородская в интервью Sport24.

Ольга Смородская Фото: Imago

Как отреагировал «Спартак»?

Разумеется, дерзкое высказывание Смородской в «Спартаке» проигнорировать не смогли – экс-президенту «Локо» ответил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона», – заявил Зеленов «Матч ТВ».

Реакция Смородской на новость о том, что «Спартак» может подать на нее в суд, менялась с течением времени. Сначала Ольга Юрьевна сохраняла спокойствие. «Пусть подают в суд. Что я могу сказать? Извиниться? Нет, не хочу», – сказала она в разговоре с «РБ Спорт».

Однако спустя около часа после этого высказывания Смородская заявила, что никого не обвиняла в расизме.

«Я никого не оскорбляла и не обижала. Какие интересы мне отстаивать? За что мне, как утверждают в «Спартаке», отвечать по закону? Я никого не обвиняла в расизме. Я сказала, что поведение команды «Спартаке» – это проявление неуважения к сторонникам акции. Никаких обвинений в расизме от меня не следовало», – сказала Ольга Юрьевна РИА Новости.

Ранее за участие в акции Black Lives Matter «Лестер» затроллили фанаты «Легии».

От поражения в Англии «Спартак» спас Селихов. Отразить удар Варди ему помог момент из 2015-го.

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