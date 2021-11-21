24 ноября «Спартаку» предстоит во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги Европы встретиться с «Наполи» – на этот раз на «Открытие Арене». Но неаполитанский клуб не горит желанием ехать в Москву и даже предлагает перенести матч на нейтральное поле. Почему?

Первая встреча команд в Неаполе закончилась победой «Спартака» со счетом 3:2. Но на реванш в Москве гости не очень настроены. Причина – высокая суточная заболеваемость коронавирусом в России и столице.

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Аурелио де Лаурентис Фото: Getty Images

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис открыто выступил против того, чтобы играть на «Открытие Арене».

«Я обеспокоен из-за игры в Москве. Есть большие опасения. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность, и провести матч на нейтральном поле. Но моя идея не была принята во внимание», – отметил Де Лаурентис.

Опасения Де Лаурентиса выражаются не только словами: как утверждает Spazio Napoli, «Наполи» намерен прилететь в Москву в день матча и улететь сразу после него. Клуб решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве – тренировка и пресс-конференция накануне поединка состоятся в Италии.

Позже эту информацию в интервью «СЭ» подтвердил руководитель департамента «Спартака» по связям с общественностью Дмитрий Зеленов: «Наполи» прилетит в Москву вечером во вторник, переночует в столице, а на следующий день сразу после игры покинет Россию».

В Москве и в самом деле беда с ковидом?

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве выявлено 3438 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 882 человека. На ИВЛ находятся 687 человек.

Де Лаурентис всегда такой инициативный?

О, этот человек фонтанирует идеями! Самое свежее предложение патрона «Наполи» – создать новую европейскую лигу, которая заменит Лигу Европы и Лигу чемпионов.

«Система больше не работает. ЛЧ и ЛЕ не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Нужно больше игроков высшего класса. Нужно тратить больше денег, призовые это не учитывают. Клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир.

Джованни Карневали (справа) и Аурелио де Лаурентис Фото: Getty Images

Необходимо сократить количество матчей, сократив размер высших европейских дивизионов. Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро, однако нам нужны готовность и полная независимость», – отметил итальянец.

Осталось найти 10 млрд евро, которых у кинопродюсера, разумеется, нет.

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Источники: Napolipiu, Spazio Napoli, «Спорт-Экспресс», «РИА Новости»

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