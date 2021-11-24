«Спартак» давно превратился в синоним позора российских клубов в еврокубках. Некогда гроза мадридского «Реала» и «Арсенала» тужится в играх с «Нижним Новгородом», «Уралом» и другими внутренними грандами, а на пик возможностей выходит, как правило, в квалификационных матчах с АЕКом и «Санкт-Галленом».

В сезоне-2021/22 красно-белые не отличаются стабильностью: москвичи с грохотом обыгрывают «Наполи», но бездарно сливают «Легии». Из-за таких качелей птенцы Руя Витории рискуют остаться без плей-офф и вложить в клубную копилку очередной провальный евросезон.

Ad

Последнее удачное выступление «Спартака» за рубежом датируется 2010 годом. Тогда Артем Дзюба, Алекс и Андрей Дикань привели команду в четвертьфинал Лиги Европы, а Валерий Карпин после вылета проронил великую фразу про Радамеля Фалькао.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин остается на стыки. Почему неделю тянул с решением? 21/11/2021 В 19:43

Карпин Спартак Фото: From Official Website

Сенсационно обыграли «Марсель» и получили шедевр от Жиркова в ЛЧ

В чемпионате России-2009 москвичи заняли почетное второе место, пропустив вперед легендарный «Рубин» Курбана Бердыева, и гарантировали участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка была благосклонной: красно-белым попались проходимая «Жилина», крепкий «Марсель» и «Челси», для которого подбирать эпитеты совершенно бессмысленно.

Карпин сенсационно стартовал с двух побед подряд: сначала обыграл «Марсель» благодаря суперсэйвам Диканя и автоголу Сесара Аспиликуэты в концовке, а потом разгромил «Жилину» в «Лужниках». Красно-белые поверили в шансы на выход в плей-офф, которые не улетучились даже после деклассирования от «Челси» – российский клуб получил шесть голов в двух матчах. Как назло, именно со «Спартаком» прорвало Юрия Жиркова, который в московском матче забил дебютный мяч за клуб – оказался первым на подборе у штрафной и пальнул в дальнюю девятку.

Тем временем «Марсель» сравнялся по очкам с москвичами, поэтому ответный матч решал, кто пройдет в плей-офф. На сей раз французы не постеснялись показать преимущество в классе: Матье Вальбуэна, Лоик Реми и Брандао с легкостью пробили Диканя, а удаление Веллитона окончательно похоронило «Спартак».

Наследники одноименного гладиатора оказались в плачевном положении. Шансы на второе место оставались, но лишь теоретические: нужно было громить «Жилину» на выезде и молиться на крупное поражение «Марселя» дома от «Челси». Спойлер: ничего не вышло.

«Спартак» выиграл в Словакии, но в самом начале чуть не наработал на дисквалификацию: выездные болельщики устроили фейерверк на трибунах, а один из фанатов еще и выбежал на поле. Судье пришлось остановить игру после того, как из Жилины игроки переместились в туманный Сайлент Хилл.

Вскоре судья возобновил игру: «Жилина» играла наравне с гостями и могла даже побеждать, но мастерство спартаковских бразильцев дало о себе знать. После игры Карпин кратко резюмировал увиденное:

«Я недоволен игрой команды. «Жилина» играла от обороны и это создало нам определенные трудности. Благо, индивидуальное мастерство Алекса нам помогло. О событиях в начале матча говорить не хочу. Это – не футбол»

К сожалению для «Спартака», французы в параллельном матче минимально обыграли «Челси» и закрыли двери плей-офф для Карпина. Но тренер не сказал последнего слова в еврокубках и начал готовиться к Лиге Европы.

Дошли до четвертьфинала ЛЕ, а Карпин родил фразу про Фалькао

На зимних сборах красно-белые усердно тренировались не только для успешного старта в переходном сезоне-2011/12, но и чтобы вернуться править в Европе. Жеребьевка подарила скромненький «Базель» в 1/16 финала, который фанаты считали проходным соперником. Так же думали и игроки «Спартака», пока не получили в Швейцарии два гола с углового за пять минут.

Карпин навтыкал игрокам в перерыве, а те ответили величайшим камбэком. Тренер настолько постарался, что у Дмитрия Комбарова внезапно выросла правая нога, которой он крученым ударом сократил отставание на 61-й минуте. Чуть позже счет сравнял Дзюба, который эталонно обработал мяч пахом и вколотил под перекладину.

Под конец встречи 19-летний Джердан Шачири упростил задачу «Спартаку» и ударом локтем уложил Никиту Баженова, за что был изгнан с поля. А на последних секундах Джано Ананидзе включил режим дальнобойщика и ударом с 30 метров забил победный мяч. Московская ничья полностью устроила «Спартак», хотя и там не обошлось без валидола: швейцарцы забили в начале встречи и лишь на 90-й минуте Эйден Макгиди сравнял счет и гарантировал команде дальнейшее европутешествие.

На очереди был «Аякс», в котором Кристиан Эриксен, Ян Вертонген и Деми де Зеув ждали приглашений от топов. Последний получил оффер уже через полгода – именно тогда хавбек прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком». В Амстердаме красно-белые внезапно увезли минимальную победу благодаря эстетичному голу Алекса издали, хотя в первом тайме гости играли очень блекло – в раздевалке Карпину снова пришлось будить игроков.

Перед ответным матчем в «Лужниках» приключилась забавная история: администраторы «Аякса» посчитали, что Россия и Сербия – одно целое, потому не стали оформлять Миралему Сулеймани российскую визу. Из-за этого футболист мог пропустить встречу, но таможенники широкой души сделали исключение для амстердамцев и пустили серба в страну.

Еще из основы «Аякса» вылетели сразу два вратаря, поэтому Франк де Бур обратился к вечному правилу «толстого на ворота» и выпустил на поле «Лужников» Йеруна Верхувена, который весил 102 кг. Голландский журналист Поскол Камплман перед матчем призывал не глумиться над колоритным голкипером:

«Он хорошо тренируется каждый день, много не ест – даже в «Макдональдс» не ходит. Это его вес, и он ничего не может с этим поделать».

В итоге даже Верхувен не смог справиться с атакующими выпадами Комбарова и бразильского дуэта Веллитон-Алекс, а «Спартак» прошел дальше с общим счетом 4:0. Неожиданный вылет из турнира не повлиял на позиции де Бура, который проработал тренером «Аякса» еще пять лет.

Йерун Верхувен, «Аякс» Фото: Getty Images

В четвертьфинале «Спартаку» максимально не повезло: выпал мощнейший «Порту», который в прошлых раундах расправился с ЦСКА и «Севильей», а в основе блистали Фалькао, Халк, Хамес Родригес, Жоау Моутинью и другие. Встречей с португальцами европейское чудо подошло к концу, и болельщики вернулись в мрачную обыденность.

В первой игре команда Андре Виллаш-Боаша решила все вопросы и навтыкала в ворота Диканя аж пять мячей – особенно постарался Фалькао с хет-триком. «Спартак» ответил лишь голом Комбарова, который реализовал выход один на один.

В Москве ремонтады не произошло: «Порту» забил будничные пять мячей благодаря ошибкам Диканя и волшебной левой Халка, который еще знать не знал о «Зените». «Спартак» ответил голами Дзюбы и Ари, которые уже ничего не решали. А после за пределами стадиона случился легендарный диалог Карпина с обезумевшими от 3:10 болельщиками.

«Они были сильнее нас. Селекция? Не едут к нам, Фалькао к нам не поедет!»

Радамель Фалькао, «Порту» Фото: Eurosport

Единственные поводы для радости красно-белых: «Зенит» параллельно получил тройку от «Твенте», а «Порту» в итоге выиграл турнир. Мелочь, а проиграть будущему победителю всегда приятно.

С тех пор «Спартак» так и не выступил в еврокубках лучше. В сезоне-2017/18 Массимо Каррера был близок к достижению Карпина: также занял третье место в группе Лиги чемпионов, но вылетел уже в первом раунде плей-офф Лиги Европы от «Атлетика» из Бильбао. За прошедшее десятилетие красно-белые запомнились в основном оглушительными провалами в квалификациях и рекордным поражением 1:7 от «Ливерпуля».

Красно-белым предстоит важнейший матч в ЛЕ, а Промеса официально обвинили в покушении на убийство. Мы выяснили, что грозит игроку «Спартака»

ЧМ. Квалификация. Европа Дзюба – красавчик, что не поехал в сборную. Весной вернется героем 19/11/2021 В 10:04