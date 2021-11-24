«Спартак» во второй раз за эту осень обыграл «Наполи» (2:1) и сместил команду Лучано Спаллетти с первого места в группе Лиги Европы. Лучано очень болезненно переживает матчи с красно-белыми, особенно поражения, что продемонстрировал послематчевый поступок тренера неаполитанцев.

С финальным свистком Руй Витория отправился к тренерскому штабу «Наполи», чтобы традиционно поблагодарить за игру. И тут гордый Спаллетти демонстратировно отказался пожать руку Витории и убежал в раздевалку.

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Реакция Руя бесподобна: португалец саркастически ухмыльнулся и показал, что ему плевать на детские обиды Лучано. Итальянец на послематчевой конференции перевел стрелки на тренерский штаб Витории и сказал, что португалец не поприветствовал его перед началом встречи:

Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Он был от меня в 10 метрах, но не поприветствовал.

Сам португалец опроверг претензию Лучано и заявил, что поприветствовал тренерский штаб «Наполи – всех, кроме Спаллетти, который не нашелся на тренерской скамье. В общем, без тщательной аналитики и записей с видеокамер здесь не обойтись.

Спаллетти мог преувеличить: это далеко не первый всплеск агрессии 62-летнего коуча после встречи с красно-белыми – итальянец не стеснялся эмоций и колких высказываний еще в «Зените».

Батлился с Федуном и Карпиным во время работы в Питере

Зимой 2009 года руководство «Зенита» попрощалось с Анатолием Давыдовым и привезло в Санкт-Петербург Лучано Спаллетти, который успел заработать солидную репутацию за четыре года работы в «Роме». Итальянец был наслышан о дерби двух столиц и не постеснялся сравнить противостояние по накалу страстей с римским дерби.

Игорь Денисов и Лучано Спаллетти, «Зенит» Фото: Getty Images

Спаллетти долгое время не мог победить красно-белых: дебютная встреча с москвичами завершилась ничьей, а в следующем круге Дмитрий Комбаров в конце встречи с пенальти принес победу. Лучано был зол, но старался не показывать это в интервью: «Для меня не очень важно проиграть один матч – меня волнует победа в чемпионате, а не «Спартак». В итоге, сезон-2010 завершился чемпионством «Зенита» и отрывом от красно-белых на 19 очков.

Настоящая жара произошла в октябре 2011 года, когда команды сыграли результативную ничью и забили по два мяча. Один из обсуждаемых моментов встречи – удаление Николаса Парехи в первом тайме за толчок Александра Кержакова. Московские болельщики нашли в эпизоде неопровержимое доказательство того, что сине-бело-голубые подкупили судью. Спаллетти не растерялся и уколол «Спартак» после матча:

«Для красно-белых игра с «Зенитом» – как матч за чемпионство. Разговоры о воздействии на судей ведут те, кто завидует нашим результатам. Сегодня был честный матч»

Следующая встреча также оказалась богатой на токсичные перепалки. После домашнего поражения в марте 2012 года Леонид Федун тонко обвинил «Зенит» в расизме. Дело в том, что встречу с петербуржцами пропустил Эммануэль Эменике, который в прошлом туре заработал красную карточку: нигериец показал фанатской трибуне «Динамо» средний палец после оскорблений в свой адрес.

Федун назвал решение по Эменике позором и заявил, что в России есть «команда, которая формируется по расовому признаку, но это никого не смущает». Спаллетти принял вызов и уложил владельца «Спартака» панчлайном:

«Если он про «Зенит», то могу сказать, что я часть клуба и не могу принять столь серьезное и беспочвенное обвинение. Но если глава «Спартака» затронул вопрос формирования команды, будет лучше, если он объяснит миллионам болельщикам клуба, по какому признаку он формирует команду, ведь под его руководством она ничего не выиграла»

В ноябре того же года «Спартак» уволил Унаи Эмери, при котором красно-белые успели летом влететь «Зениту» со счетом 0:5. Если быть точнее, испанца уволил Валерий Карпин и сам взялся руководить командой. Аккурат перед матчем Карпин «восхищался» прошедшей трансферной кампанией петербуржцев, после которой в Россию прилетели Халк и Аксель Витсель. Тренер обвинял «Зенит» в безумных тратах и уверял, что красно-белые не могут позволить себе такие трансферы.

Александр Анюков, Роберт Левандовский, Аксель Витсель, Халк Фото: Getty Images

Спаллетти не оставил слова Карпина без внимания и по фактам разъяснил ему за трансферы:

«Опять Валера (по-русски – Eurosport.ru). С тех пор, как он работает в «Спартаке», клуб потратил 100 миллионов на 20 футболистов, 15 из которых уже ушли, но он продолжает рассуждать о нас. Пусть говорит о своей команде, а с Халком я его познакомлю послезавтра»

Знакомство удалось на славу: Халк открыл счет на 21-й минуте и помог «Зениту» одержать победу со счетом 4:2.

Разозлися после домашнего поражения в Лиге Европы

Лучано Спаллетти в Москве Фото: Getty Images

В 2014 году Лучано покинул Санкт-Петербург. Но этой осенью судьба вновь свела итальянца с красно-белыми в Лиге Европы – тренер в предматчевых интервью заявлял, что рад снова встретиться с москвичами.

Радость усилилась после того, как его команда открыла счет в Неаполе уже на первых секундах матча. Однако затем последовало удаление Марио Руя, а Квинси Промес и Михаил Игнатов помогли москвичам одержать волевую победу (3:2). По ходу встречи Спаллетти вспылил и выкрикнул в адрес тренерской скамейки «Спартака» следующее:

«Посмотрим, что будет в Москве»

Что произошло в Москве – мы с вами прекрасно знаем.

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