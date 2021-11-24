«Наполи»

Сезон-2021/22, групповой этап Лиги Европы

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Лига Европы УЕФА Не пожал руку Рую, чуть не устроил драку. «Спартак» бесит Спаллетти 2 ЧАСА НАЗАД

Руслан Литвинов и Элиф Элмаз, «Спартак» – «Наполи» Фото: Getty Images

К игре с лидером Серии А «Спартак» подходил с семиматчевой серией без побед и новостями о смене тренера. Медиа приговорили Руя Виторию и писали, что зимой его точно сменит экс-помощник Антонио Конте Паоло Ваноли. Несмотря на скверные новости, португалец сосредоточился на работе и внезапно грохнул «Наполи».

«Спартак» мощно стартовал и уже к концу первого получаса вел 2:0. Дубль Александра Соболева обеспечил красно-белым задел, которым они воспользовались, несмотря на пропущенный от Элифа Элмаза на 64-й минуте.

«Спартак» поднялся с последнего на первое место в группе с неаполитанцами, «Лестером» и «Легией». У красно-белых остались хорошие шансы на еврокубковую весну.

КОГДА «СПАРТАК» ОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩУЮ ПОБЕДУ? В игре с «Легией» В плей-офф ЛЕ или Лиги Конференций В следующем сезоне Очень нескоро

«Наполи»

Сезон-2021/22, групповой этап Лиги Европы

3:2 – Куинси Промес 55’, 90’; Михаил Игнатов 80'

«Наполи» – «Спартак» Фото: Getty Images

Победа в Москве оказалась неожиданной, но не настолько, как сенсация в Неаполе. Красно-белые приехали в Италию после 0:1 от «Легии» и в качестве очевидного аутсайдера. «Наполи» шел без потерь в Серии А и не сомневался в разгроме российской команды.

Но чем «Спартаку» сложнее, тем ему интереснее. Москвичи пришли в себя после шокирующего гола на первой минуте, заработали для соперника красную карточку и переломили игру. Дубль Куинси Промеса и гол Михаила Игнатова внесли тот вечер в историю красно-белых – таких сочных и громких побед у «Спартака» не было давно.

«Тун»

Сезон-2019/20, квалификация Лиги Европы

3:2 – Эсекиэль Понсе 22’; Зелимхан Бакаев 29’, 73’

Зелимхан Бакаев, «Тун» – «Спартак» Фото: Imago

Вести «Спартак» к титулу Лиги Европы и бесковскому футболу доверили Олегу Кононову. И в том сезоне все сразу пошло не так: к еврокубкам красно-белые подходили с четырьмя очками в четырех турах РПЛ. На Кононова обрушилась критика, но он временно исправился в Европе.

«Спартак» в гостях забил швейцарским скромнягам два мяча, расслабился, позволил сравнять, но все равно победил. Дубль оформил Зелимхан Бакаев, который подарил москвичам комфортное преимущество перед ответной игрой.

«Тун»

Сезон-2019/20, квалификация Лиги Европы

2:1 – Эсекиэль Понсе 52’; Андре Шюррле 58’

Айртон, «Спартак» – «Тун» Фото: Getty Images

Этот отрезок, пожалуй, был лучшим в спартаковской карьере Кононова – четыре победы подряд он больше не одерживал. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если не потрепал нервы фанатов даже со скромной командой.

Швейцарцы вышли вперед уже на седьмой минуте и не пропустили в первом тайме. Счет москвичей устраивал, но все помнили историю – одна ошибка грозила красно-белым новым провалом. «Спартак» этого не допустил: Эсекиэль Понсе и Андре Шюррле добили андердога в начале второго тайма.

На этом успехи красно-белых в кампании закончились: «Брага» обыграла команду Кононова и дома, и в Москве.

«Рейнджерс»

Сезон-2018/19, групповой этап Лиги Европы

«Спартак» – «Рейнджерс» Фото: Getty Images

«Спартак» влетел в Лигу Европы в смутное время: команда погрязла во внутренних скандалах, из-за которых клуб покинул Массимо Каррера. Итальянца заменил его ассистент Рауль Рианчо, который обещал фанатам солнце после дождя.

Испанец продержался на «Открытие Арене» не слишком долго, но зацепил суперэмоциональную победу. Команда Стивена Джеррарда трижды выходила вперед в московском матче, но «Спартак» не только отыгрался, но и вырвал победу.

Правда, не помогло: она осталась единственной в квартете с австрийским «Рапидом» и «Вильярреалом». «Спартак» с пятью очками занял последнее место в группе.

«Севилья»

Сезон-2017/18, групповой этап Лиги чемпионов

5:1 – Куинси Промес 18’, 90’, Лоренцо Мельгарехо 58’, Денис Глушаков 67’, Луис Адриано 74’

Георгий Джикия («Спартак»), Виссам Бен Йеддер («Севилья») Фото: Getty Images

Та кампания стартовала для «Спартака» невероятно круто. Да, сначала случилась обиднейшая осечка с «Марибором» (1:1). Но потом «Спартак» выстоял в домашней игре с «Ливерпулем» (1:1) и выдал, пожалуй, лучший за матч за 10 лет.

«Спартак» играл вдохновенно и пользовался удачей – при ничейном счете у «Севильи» были шикарные шансы выйти вперед. Однажды мяч из пустых ворот вынес Дмитрий Комбаров.

Красно-белые использовали почти все, что создали, и победили с разгромным счетом. Но выйти из группы не получилось: «Марибор» вновь отобрал очки на последних минутах, «Ливерпуль» разозлился на 7:0, а «Севилья» взяла реванш дома (2:1).

«Атлетик»

Сезон-2017/18, 1/16 Лиги Европы

2:1 - Луис Адриано 44’ Лоренцо Мельгарехо 85’

Луис Адриано, «Спартак» – «Атлетик» Фото: Getty Images

Благодаря разгрому «Севильи» «Спартак» пробился в Лигу Европы, из которой оперативно вылетел. Во многом из-за помутнения в первом тайме первого матча: красно-белые пропустили три и предрешили исход противостояния, несмотря на один ответный мяч Луиса Адриано.

В Испании у «Спартака» оставалось мало шансов, но престижную победу москвичи все же добыли. На последние 5-10 минут Лоренцо Мельгарехо даже подарил надежду на чудо, но дожать Бильбао не удалось.

«Бенфика»

Сезон-2012/13, групповой этап Лиги чемпионов

2:1 – Рафаэл Кариока 3’, Жардел (автогол) 43’

Ари Спартак-Бенфика Фото: AFP

Между последними победами красно-белых глубокая пропасть. От успеха в игре с «Бенфикой» до победы в Бильбао фанатов разделило почти шесть лет. И тогда «Спартаку» по традиции было не сладко: 0:5 от «Зенита», пятиматчевая серия без побед, три поражения подряд.

Победа над «Бенфикой» подарила шанс на спасение и «Спартаку», и Унаи Эмери, над которым уже подвисло увольнение. До игры в «Лужниках» красно-белые уступили «Барселоне» и «Селтику», однако исправили положение на лиссабонцах.

На этом все: кампания закончилась для москвичей с тремя очками, «Бенфика», «Барселона» и «Селтик» обыграли «Спартак» во втором круге.

«Фенербахче»

Сезон-2012/13, квалификация Лиги чемпионов

2:1 – Эммануэль Эменике 59’, Дмитрий Комбаров 69’

Спартак Фенербахче Фото: AFP

Та кампания могла сложиться для красно-белых еще хуже, если бы они не прошли квалификацию. Соперник оказался максимально опасным – турецкий «Фенербахче». Тогда москвичи и стамбульцы были примерно равны в классе, и противостояние получилось жарким.

Победу «Спартаку» в «Лужниках» принесли Эммануэль Эмменике и Дмитрий Комбаров. Нигериец с удовольствием положил бывшей команде, из которой перешел в «Спартак» в 2011-м. А россиянин вкрутил эффектный лонгшот после углового.

Турки добились неплохого результата благодаря голу Дирка Кюйта, но красно-белые неожиданно выжили в стамбульском аду (1:1) и попали в группу к «Барселоне».

Все эти победы меркнут перед эффектным сезоном-2010/11. Тогда «Спартак» одержал шесть побед, разгромил «Аякс» и подарил сразу несколько легендарных мемов. Поностальгировать можно тут

Победа «Спартака» над «Наполи» выбесила Лучано Спаллетти. После первого поражения он чуть не устроил драку, после второго – отказался пожать руку Рую Витории. Почему Лучано ненавидит «Спартак»

У «Спартака» достойная победа, у «Зенита» – ничья. Клуб из Санкт-Петербурга не проиграл в Швеции благодаря спорному пенальти. Над этим 11-метровым посмеялся даже Андрей Аршавин.

КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ПОБЕД САМАЯ КРУТАЯ? Над «Наполи» в Москве Над «Наполи» в Италии Над «Рейнджерс» Над «Севильей» Над «Бенфикой» Над «Фенербахче»

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