В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде крупно победил «Локомотив» со счетом 3:0. «Локомотив» подошел к еврокубковой игре не в лучшей форме. В последних пяти матчах: две победы, две ничьи и одно поражение. Что интересно, «Локо» забивал во всех этих играх, но и во всех пропускал.

Виталий Лисакович и Патрик. «Локомотив» – «Лацио» Фото: Getty Images

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В первом тайме железнодорожники выдержали натиск атак «орлов», но уже во втором тайме у московской команды начались проблемы.

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«Лацио» на 56-й бросился в контратаку: Педро выкатил мяч на левый фланг к штрафной Дзакканьи, который прокинул его на ход. Сильянов в мощном подкате снес итальянца и, казалось, сыграл в мяч. Однако арбитр обратился за помощью к ВАР и поставил пенальти. Чиро Иммобиле хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый. А спустя семь минут Баринов снес его в собственной штрафной, и Чиро оформил дубль. Еще один мяч забил Педро: он отличился на 87-й минуте. Итальянцы набрали восемь очков и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В активе россиян два балла и шанс попасть в 1/16 финала Лиги конференций.

Что нужно «Локо», чтобы попасть в евровесну?

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая – в 1/16 финала, третья – в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей – ключевой критерий при равенстве очков. Второй не менее важный показатель – общая разность мячей.

В группе «Локо» осталось только два матча шестого тура, который состоится 9 декабря: «Лацио» сыграет «Галатасараем», «Марсель» примет москвичей.

Гилерме, «Локомотив» – «Марсель» Фото: Getty Images

«Галатасарай» и «Лацио» уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы и в заключительном туре разыграют первое место (в Стамбуле турецкий клуб выиграл со счетом 1:0). Что касается «Локомотива», то у него еще есть шанс на третье место и продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого москвичам нужно в последнем матче обязательно обыграть в гостях «Марсель».

В отличие от «Локомотива» у «Спартака» в группе все довольно неплохо. Красно-белые одержали важную победу – вот полный список успехов москвичей за последние 10 лет.

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