«Спартак» разместил рекламу на фасаде зданий в Варшаве перед матчем заключительного тура группового этапа с «Легией».
«Варшава, ты готова? Потому что мы – да», – говорится в надписи на баннере.
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Акция красно-белых – ответ на перфоманс «Легии» перед встречей первого тура в Москве. Тогда поляки разместили баннеры с анонсом игры на нескольких торговых центрах столицы. На баннерах было написано: «Москва, мы вернулись!»
В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в квалификационном раунде Лиги Европы. В Варшаве была ничья 2:2, в Москве «Спартак» проиграл со счетом 2:3. Именно на эту игру и сделали отсылку поляки в сентябре 2021-го.
За несколько часов до начала матча «Спартака» вспомни все победы красно-белых в Европе за 10 лет – от «Севильи» до «Наполи».
Другой русский клуб в Лиге Европы, «Локомотив», уже вылетел из турнира, но может остаться в Европе. Разбираемся, что для этого надо.
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