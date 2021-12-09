«Спартак» разместил рекламу на фасаде зданий в Варшаве перед матчем заключительного тура группового этапа с «Легией».

«Варшава, ты готова? Потому что мы – да», – говорится в надписи на баннере.

Ad

Чемпионат России «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец». Глава «Уфы» наехал на Соболева 05/12/2021 В 10:58

Акция красно-белых – ответ на перфоманс «Легии» перед встречей первого тура в Москве. Тогда поляки разместили баннеры с анонсом игры на нескольких торговых центрах столицы. На баннерах было написано: «Москва, мы вернулись!»

В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в квалификационном раунде Лиги Европы. В Варшаве была ничья 2:2, в Москве «Спартак» проиграл со счетом 2:3. Именно на эту игру и сделали отсылку поляки в сентябре 2021-го.

Другой русский клуб в Лиге Европы, «Локомотив», уже вылетел из турнира, но может остаться в Европе. Разбираемся, что для этого надо

Чемпионат России Фаны «Спартака» и «Зенита» уйдут посреди матча в поддержку ЦСКА 02/12/2021 В 19:12