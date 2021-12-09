«Спартак» победил «Легию» на выезде (1:0) и оформил первое место в группе.

«Легия» на домашнем стадионе получила внушительную поддержку болельщиков, которые создали топовую атмосферу. Но в первом тайме фаны никак не помогли полякам. Хозяева много владели мячом, но с большим трудом выжимали моменты у ворот Александра Селихова. Россиянин без проблем справился со всеми выстрелами соперника, к тому же по-настоящему опасных моментов поляки так и не создали. «Спартак» отрезками классно действовал в атаке: контратаковал, держал мяч у штрафной и за 45 минут создал несколько перспективных подходов к воротам Артура Боруца. Гол красно-белых пришел после грубой ошибки защитника «Легии» перед штрафной: бедолага подарил мяч Зелимхану Бакаеву, который подлетел к линии и расстрелял вратаря.

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Во втором тайме «Спартак» быстро забрал мяч под контроль и провел несколько опасных атак. План на быстрый гол не сработал, и красно-белые вернулись к осторожной тактике: не пускали соперника к штрафной и часто спокойно держали мяч под контролем. Примерно с середины второго тайма «Легия» полностью забрала мяч под контроль и большую часть времени проводила в позиционных атаках. В последние 10 минут хозяева создали несколько опасных моментов, в том числе зарядили в перекладину, а на 97-й минуте заработали спорный пенальти. Гол поляков лишал бы «Спартак» плей-офф, но Селихов потащил удар с точки. Москвичи оформили победу, которая вывела их на первое место в группе.

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