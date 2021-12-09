«Спартак» с минимальным счетом победил «Легию» в шестом туре Лиги Европы, при этом красно-белые были в шаге от вылета.
В добавленное время в ворота Александра Селихова был назначен сомнительный пенальти за фол Самюэля Жиго против игрока польской команды.
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Но вратарь парировал этот удар и спас для «Спартака» победу со счетом 1:0.
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«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. При этом забитый поляками пенальти мгновенно откатил бы красно-белых на третью строчку: у «Спартака» было бы равное количество очков с «Лестером», но дальше прошли бы англичане за счет личных встреч.
Реакция Хави, Серхио Бускетса и Жоана Лапорты на поражение «Барселоны» от «Баварии» и вылет в Лигу Европы.
«Спартак» разместил рекламу в Варшаве накануне матча Лиги Европы – это ответ на троллинг «Легии» перед игрой в Москве.
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