«Спартак» с минимальным счетом победил «Легию» в шестом туре Лиги Европы, при этом красно-белые были в шаге от вылета.

В добавленное время в ворота Александра Селихова был назначен сомнительный пенальти за фол Самюэля Жиго против игрока польской команды.

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Но вратарь парировал этот удар и спас для «Спартака» победу со счетом 1:0.

Лига Европы УЕФА Селихов спас «Спартак» от Варди. Вспомнил, как отбил пенальти Халка 04/11/2021 В 23:01

«Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. При этом забитый поляками пенальти мгновенно откатил бы красно-белых на третью строчку: у «Спартака» было бы равное количество очков с «Лестером», но дальше прошли бы англичане за счет личных встреч.

«Спартак» разместил рекламу в Варшаве накануне матча Лиги Европы – это ответ на троллинг «Легии» перед игрой в Москве.

Чемпионат России Селихов сыграл за «Спартак» и облажался. Как вратарь дошел до дна? 30/10/2021 В 16:23