В твиттере московского «Спартака» разместили видео празднования из раздевалки клуба после победы над польской «Легией» со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

В ролике защитники клуба Самуэль Жиго и Георгий Джикия кричат: «Спартак»! Ауф!» – после чего им подпевает вся раздевалка.

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Красно-белые были обязаны побеждать, поскольку в параллельном матче «Наполи» расправился с «Лестером», а москвичей не устраивало равенство очков с англичанами. На последних минутах в ворота «Спартака» был поставлен 11-метровый, но Александров Селихов спас команду. (видео)

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