В выездной игре с «Легией» перед «Спартаком» стояла задача обязательно победить. Дома красно-белые полякам запоминающимся образом проиграли (0:1), но преуспели в играх с грандами – «Лестером» и «Наполи», благодаря чему перед последним туром имели хорошие шансы на первое место в группе С. Москвичи с трудом добыли нужный результат, а героем вечера стал вратарь Александр Селихов, который взял пенальти в компенсированное время. Россиянин уже брал пенку в этом розыгрыше – в ничейном матче с «Лестером». Если бы не надежность Селихова, «Спартака» не было бы не только на первом месте, но и в плей-офф второго по рангу евротурнира.

Александр начинал сезон в запасе, но из-за привозов тески Максименко вернулся в основу. В Лиге Европы вратарь провел три матча, в которых «Спартак» одержал две победы и сыграл вничью с «Лестером». Гостевая схватка с «лисами» оказалась одним из самых сложных испытаний в карьере вратаря: за 90 минут Селихов потушил два выстрела в створ, пережил два попадания в каркас, дважды вышвыривал мяч кулаками и взял пенальти от Джейми Варди. Но никакие статистически ачивки не передают давление, которое «Лестер» оказывал на вратаря бесконечными атаками во втором тайме.

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В тяжелой атмосфере выжатый Селихов уверенно выиграл дуэль у Варди. Англичанин вышел на замену на 71-й минуте и уже через четыре отправился бить 11-метровый. Свежий форвард не переиграл вратаря: Александр сложился и вытащил плевок Джейми из левого угла. Следом он выдержал еще 20 минут мощного штурма от крепкой команды АПЛ и заслуженно был признан MVP встречи.

Лига Европы УЕФА Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон 2 ЧАСА НАЗАД

Спасение Селихова после пенальти в игре с «Лестером» Фото: Imago

Второй тайм игры с «Легией» сложился по похожему сценарию, только на этот раз «Спартак» минимально вел в счете. Победа обеспечивала первую строчку. Финальные полчаса поляки не отходили от штрафной красно-белых: закидывали ее кроссами с флангов и пуляли резкие лонгшоты. Матч Селихов закончил с впечатляющей личной статой: оформил четыре сэйва и два выноса кулаками, плюс в этой игре тоже не обошлось без попадания в каркас. Но главной ачивкой вратаря оказался взятый пенальти в компенсированное время.

Матей Юг после долгого просмотра назначил 11-метровый на 97-й минуте. Арбитр несколько минут вглядывался в контакт Самуэля Жиго и Томаша Пекхарта, но все же разглядел незаконное действие француза. После решения стадион взорвался эмоциями и надломил надежду всех игроков «Спартака». Кроме Селихова. Александр хладнокровно дожидался удара пострадавшего Пекхарта, прыгнул в нужный угол и отбил мяч.

Эпизоды в играх с «Лестером» и «Легией» похожи: вратарь долго находился в напряжении из-за непрекращающихся атак соперника, но в ключевой момент поразил спокойствием. Два отбитых пенальти принесли москвичам четыре очка, без которых красно-белые заняли бы только третью строчку в группе. Именно вратарь – главный герой исторического выхода москвичей в плей-офф Лиги Европы. До него «Спартак» 14 лет не забирался в постсезон напрямую из группы – если только падал с третьего места группы ЛЧ.

Александр не впечатляет по карьере успешными действиями на пенальти – имеет только 23% отбитых. Причем за «Спартак» вратарь сэйвил впервые в жизни. Предыдущие 5 отбитых пенок случились за «Амкар» (три) и за «Спартак»-2 в ФНЛ (два). Селихов наконец набрал форму и выглядит реально надежно. Он принес красно-белым голливудскую развязку группового этапа Лиги Европы-2021/22.

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