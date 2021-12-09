В заключительном туре Лиги Европы «Спартак» добыл трудовую победу над «Легией» (1:0) и занял первое место в группе с «Наполи» и «Лестером». Если в России успех вызвал ликование, то в Польше – что логично – настроения прямо противоположные.

Прежде всего, красно-белым досталось от защитника «Легии» Матеуша Вьетески: «Спартак» приехал действовать на контрактах, он не хотел играть в футбол. Большинство команд против нас пытаются действовать низко, ловить нас на контратаках, потому что видят, что мы ошибаемся. К нашему несчастью, они этим пользуются», – сказал Вьетеска TVP Sport.

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Матеуш Вьетеска и Зелимхан Бакаев, «Легия» – «Спартак» Фото: Getty Images

Лига Европы УЕФА Селихов – герой «Спартака». Взял 2 пенальти и втащил в плей-офф 2 ЧАСА НАЗАД

С ним согласен бывший тренер «Легии» (1985-87) и польской сборной (2000-02) Ежи Энгель: «Нужно отметить, что «Легия» проиграла очень слабой команде, поскольку «Спартак» играл сегодня очень слабо. Этот был не тот соперник, против которого непонятно: что же нужно сделать для победы. Но «Легия» мало что сделала для победы. Концовка была очень хорошей, очень агрессивной, очень красивой, но этого мало – так надо было играть весь матч».

«Легия» проводит очень слабый сезон: команда идет 16-й в чемпионате Польши (из 18 мест). Но многие варшавские болельщики убеждены, что «Спартак» сам был никакущим и в лучшие времена у него не было бы шансов:

«Это, ***** [блин], безобразие. Безобразие проигрывать «Спартаку», который еще хуже, чем был в Москве», – считает @htr20849606.

@Daniel_Heheszky: «Хуже всего то, что этот «Спартак» был по-настоящему слаб и с ним можно было играть. Но мы еще слабее, это вообще не команда, а сборище. Прежняя «Легия» выставила бы этот «Спартак» ребенком на поле. «Динамо», «Славия», «Лестер» – любой из этих клубов выше классом сегодняшнего «Спартака».

Загребскому «Динамо» «Легия» уступила в третьем квалификационном раунде ЛЧ, «Славию» прошла в раунде плей-офф ЛЕ.

Похожего мнения придерживаются @AdamDawidziuk и @z_trybuny:

– У меня стойкое впечатлению, что любая «Легия» предыдущих лет этот матч выиграла бы. То, как ******* [испортили] эту команду – за это должны какую-то премию дать. Даже самый быстрый футболист Европы не справился. Эх…

– С таким «Спартаком» даже «Термалица» (15-е место в чемпионате Польши – Eurosport) справилась бы. Но зато у пана Дарека лучший тренировочный центр и самый быстрый футболист Европы.

Речь идет о словах президента «Легии» Дариуша Миодуского, который накануне игры со «Спартаком» уверял, что в его команде играет самый быстрый футболист Европы – Лирим Кастрати, автор единственного мяча в московском матче этих команд.

Хозяева поля могли спастись благодаря пенальти на 97-й минуте, но Селихов отбил удар Томаша Пекхарта. 11-метровый сам по себе был очень спорным, с чем согласны и в Польше:

«В польской лиге судьи помогают «Легии», в Европе тоже купили пенальти из жопы и 9 добавленных минут. Скандал! Не можете победить без помощи судей», – негодует @Giacinto1906.

«Добавленное время. Пенальти. Вся «Легия» в двух словах. Дно и метр ила давно пробиты».

Но в целом болельщики «Легии» не были впечатлены игрой любимой команды:

«Спартак» – действие за действием, борьба за мяч уже на нашей половине поля, никто не убирает ног. «Легия» – может быть, получится контратака с тремя передачами назад, махание руками и претензии. Миодуский пытается обмануть реальность в стиле: «Простите меня еще раз». Не сработает», – считает @hipopotam73.

А еще в польском твиттере стал меметичным парень в шапке крупнейшего порносайта за воротами:

«Кризисом «Легии» заинтересовались иностранные медиа».

Главным героем и матча с «Легией», и всего группового этапа однозначно стал Александр Селихов. И вот почему

Источники: твиттер, Sport Interia, TVP Sport

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