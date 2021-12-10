Россия обогнала Шотландию и вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам заключительных матчей группового этапа еврокубков.
На счету российских клубов теперь 34,282 балла. У шотландцев – 34,100 балла.
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Больше всего очков России в таблице коэффициентов УЕФА принес «Спартак» – 12. В последнем туре Лиге Европы красно-белые получили не только 2 рейтинговых очка за победу, но еще и 5 бонусных – за первое место в группе и выход в следующий раунд.
Лига Европы УЕФА
«Хуже всего то, что «Спартак» слаб». Мнение польских болельщиков
На втором месте по количеству принесенных очков среди российских команд находится «Зенит» – чемпионы РПЛ набрали 8 рейтинговых очков. Не участвовавший в групповом этапе еврокубков «Сочи» принес России 3 балла, «Локомотив» – 2, «Рубин» – 0,5.
В плей-офф еврокубков от России и Шотландии сыграет по 2 клуба: «Спартак» и «Зенит» в Лиге Европы, «Рейнджерс» в Лиге Европы и «Селтик» в Лиге конференций.
Главным героем «Спартака» по итогам группового этапа ЛЕ стал Александр Селихов. Вратарь начинал в запасе, а потом вернулся в основу, взял 2 пенальти и втащил красно-белых в плей-офф с первого места.
Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон, можно посмотреть здесь. Это сэйв точно того стоит.
А вот польские болельщики не впечатлились победой «Спартака» над «Легией» – они называют команду «слабой».
Красно-белые ярко отпраздновали выход в плей-офф Лиги Европы: насладись видео из раздевалки москвичей.
Лига Европы УЕФА
Селихов – герой «Спартака». Взял 2 пенальти и втащил в плей-офф
Лига Европы УЕФА
«Спартак»! Ауф!» Видео из раздевалки красно-белых
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