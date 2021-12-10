Россия обогнала Шотландию и вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам заключительных матчей группового этапа еврокубков.

На счету российских клубов теперь 34,282 балла. У шотландцев – 34,100 балла.

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Больше всего очков России в таблице коэффициентов УЕФА принес «Спартак» – 12. В последнем туре Лиге Европы красно-белые получили не только 2 рейтинговых очка за победу, но еще и 5 бонусных – за первое место в группе и выход в следующий раунд.

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На втором месте по количеству принесенных очков среди российских команд находится «Зенит» – чемпионы РПЛ набрали 8 рейтинговых очков. Не участвовавший в групповом этапе еврокубков «Сочи» принес России 3 балла, «Локомотив» – 2, «Рубин» – 0,5.

В плей-офф еврокубков от России и Шотландии сыграет по 2 клуба: «Спартак» и «Зенит» в Лиге Европы, «Рейнджерс» в Лиге Европы и «Селтик» в Лиге конференций.

Главным героем «Спартака» по итогам группового этапа ЛЕ стал Александр Селихов. Вратарь начинал в запасе , а потом вернулся в основу, взял 2 пенальти и втащил красно-белых в плей-офф с первого места.

Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон, можно посмотреть здесь . Это сэйв точно того стоит.

Лига Европы УЕФА Селихов – герой «Спартака». Взял 2 пенальти и втащил в плей-офф 8 ЧАСОВ НАЗАД