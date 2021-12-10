«Спартак» и «Зенит» пробились в плей-офф Лиги Европы-2021/22 – потенциальные соперники российских клубов уже известны.
Красно-белые на правах победителя группы С вышли в 1/8 финала напрямую. За выход в четвертьфинал «Спартак» сыграет с командой, прошедшей через стыковые матчи. Там сыграют вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов.
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Возможные соперники «Спартака»: «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия Дортмунд», «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья», «Рейнджерс», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Динамо Загреб» и «Лацио».
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«Зенит» попал в плей-офф Лиги Европы с третьего места группы Н в Лиге чемпионов. За право выйти в 1/8 финала второго по статусу еврокубка чемпионы России сыграют в стыках с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
Возможные соперники «Зенита»: «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис», «Динамо Загреб».
Первые стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 февраля, ответные – 24 февраля. Жеребьевка стыков пройдет 13 декабря, матчей 1/8 финала – 25 февраля.
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